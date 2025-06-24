Operación Ojo de Dragón: agentes federales localizan a 60 menores desaparecidos en Florida

Video Rescatan a 60 menores reportados como desaparecidos en Florida: ocho personas fueron arrestadas

60 menores que estaban desaparecidos en el estado de Florida fueron hallados mediante un operativo de los US Marshals. La operación llamada "Dragon Eye" (Ojo de Dragón) logró encontrar a los menores desaparecidos, algunos de apenas 9 años de edad.

Los menores fueron hallados en los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco, en la costa oeste central de Florida.

Las autoridades reportaron ocho arrestos por cargos que incluyen trata de personas, posesión de narcóticos e interferencia con la custodia.

La operación se llevó a cabo en dos semanas y logró localizar y recuperar a las decenas de jóvenes, mayoritariamente considerados en "situación crítica de desaparición", es decir, las que incluyen riesgo de delitos violentos, explotación sexual o violencia, según las autoridades.

"Los verdaderos héroes detrás de esta operación son las fuerzas de seguridad que diseñaron y ejecutaron esta misión. Como su fiscal general y además padre de tres niños pequeños, proteger a los niños es mi máxima prioridad", declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que el operativo "Dragon Eye" tenía tres objetivos: recuperar a jóvenes desaparecidos, brindarles servicios esenciales y disuadir a quienes explotan las vulnerabilidades de los menores desaparecidos.

"Dragon Eye": la operación "más exitosa"

Los US Marshals se coordinaron con varias agencias federales, estatales y locales, así como de entidades de servicios sociales y organizaciones no gubernamentales, como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

"La exitosa recuperación de 60 niños desaparecidos, complementada con el arresto de ocho personas, incluyendo depredadores infantiles, representa la operación de recuperación de niños desaparecidos más exitosa en la historia del Servicio de US Marshals... o, que yo sepa, en cualquier otra operación similar realizada en Estados Unidos", dijo William Berger, alguacil federal del Distrito Medio de Florida.

Añadió que los niños y jóvenes desaparecidos tienen entre 9 y 17 años y fueron atendidos física y psicológicamente.

Esta operación también incluyó asistencia de seguimiento con la esperanza de que estos jóvenes no regresen a las calles para ser víctimas de más violencia".