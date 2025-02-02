"Nadie tiene pase libre": qué ha cambiado y qué no en los arrestos de indocumentados por los agentes de ICE

Video Agentes de ICE arrestan a un inmigrante durante un servicio religioso: ocurrió ante la mirada de sus hijos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) se reunieron antes del amanecer del lunes pasado en un estacionamiento de Maryland y luego se dispersaron por los suburbios de Washington DC en busca de sus objetivos: alguien buscado en El Salvador por homicidio, una persona condenada por robo a mano armada, un extranjero declarado culpable de posesión de material de abuso sexual infantil y otro con condenas por drogas y armas. Todos estaban en el país ilegalmente.

“Los peores van primero”, dijo Matt Elliston, director de la oficina de campo de ICE en Baltimore, sobre las prioridades de aplicación de la ley de la agencia.

The Associated Press acompañó a los agentes, que ofrecieron una visión de cómo ha cambiado su trabajo con la idea de la Casa Blanca de deportar a un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso.

Las personas consideradas amenazas a la seguridad pública y nacional siguen siendo la máxima prioridad, dijo Elliston. Eso no es diferente a lo que consideraba la administración de Joe Biden, pero ya se ha producido un gran cambio: bajo Trump, los agentes ahora pueden arrestar a personas sin estatus legal si se cruzan con ellas mientras buscan a inmigrantes que están destinados a ser deportados. Bajo Biden no se producían por lo general esos 'arrestos colaterales'.

“Estamos buscando esos casos de seguridad pública, de seguridad nacional. La gran diferencia es que ya nadie tiene pase libre”, dijo Elliston.

El número de 'arrestos colaterales' ha fluctuado, dijo. Las operaciones de ICE del pasado lunes en Maryland finalizaron con el arresto de 13 personas. De ellas, nueve eran objetivos y las otras cuatro eran personas con las que ICE se cruzó en el transcurso de la mañana. De esos 'arrestos colaterales', uno tenía una condena por robo agravado. Otro ya había sido deportado una vez y otros dos tenían órdenes finales de deportación.

Cambios en la aplicación de la ley de inmigración bajo Trump

La administración destacó la participación de otras agencias en las operaciones de inmigración durante el fin de semana, incluido el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que forman parte del Departamento de Justicia.

Emile Bove, el fiscal general adjunto interino, observó los arrestos el domingo en Chicago, una señal de la creciente participación del Departamento de Justicia.

Los arrestos diarios reportaron por ICE, que promediaron 311 en el año que terminó el 30 de septiembre, se mantuvieron bastante estables en los primeros días después de que Trump asumió el cargo, luego aumentaron fuertemente el domingo a 956 y el lunes a 1,179. Si se mantienen, esas cifras marcarían el promedio diario más alto desde que ICE comenzó a llevar registros.

Trump también eliminó las pautas de larga data que restringían las operaciones de ICE en 'lugares sensibles' como escuelas, iglesias u hospitales. Esa decisión ha preocupado a muchos inmigrantes y defensores que temen que los niños se traumaticen al ver a sus padres arrestados en la fila de entrega en la escuela o que los inmigrantes que necesitan atención médica no vayan al hospital por miedo a ser arrestados.

Elliston rechazó esos temores y dijo que ha sido extremadamente raro que ICE ingrese a uno de esos lugares. En sus 17 años de trabajo, dijo que solo había ido a una escuela una vez y fue para ayudar a detener a un pistolero activo. Añadió que la eliminación de otras pautas que habían restringido las operaciones de ICE en los juzgados hace una mayor diferencia en el trabajo de la agencia.

Pero la decisión de deshacerse de la política de 'lugares sensibles' afecta a ICE de maneras más sutiles. Por ejemplo, en un momento dado el lunes, el equipo se detuvo en un estacionamiento con la esperanza de atrapar a un miembro de una pandilla venezolana que se creía que trabajaba como repartidor en un negocio cercano. Al otro lado de la calle había una iglesia y, una calle más allá, había una escuela primaria, lo que bajo la guía anterior les habría prohibido estacionar en el área para realizar vigilancia.

Algunas políticas de cumplimiento de la ley migratoria no han cambiado

Lo que no ha cambiado, dijo Elliston, es que estas son operaciones dirigidas. ICE tiene una lista de personas a las que persigue en lugar de ir indiscriminadamente a un lugar de trabajo o edificio de apartamentos en busca de personas que se encuentran en el país ilegalmente.

“Realmente odio la palabra ‘redadas’ porque le da a la gente la impresión equivocada, como si fuéramos arbitrariamente de puerta en puerta y dijéramos: ‘Muéstrenos sus papeles’”, dijo. “Nada podría estar más lejos de la verdad”, consideró.

En la semana transcurrida desde que Trump regresó al cargo, Elliston dijo que ha estado constantemente al teléfono, tratando de disipar los rumores sobre lo que está haciendo ICE y quién está siendo arrestado. Desde que comenzó su trabajo en 2022, Elliston dijo que ha trabajado para construir relaciones con funcionarios electos y agencias de aplicación de la ley en todo Maryland, un estado donde muchas comunidades tienen políticas de 'santuario' que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Elliston se ha puesto en contacto con las ciudades para informarles sobre lo que hace ICE y a quiénes persiguen los agentes. También intenta entablar relaciones con los funcionarios de la ciudad para que se sientan más cómodos informando a las autoridades cuándo van a liberar a los migrantes que han sido detenidos. De esa manera, ICE puede encontrarlos.

¿Otra cosa que no ha cambiado? A veces, cuando buscan a alguien, no encuentran nada.

En un edificio de apartamentos en Takoma Park, en las afueras de Washington, tres agentes de ICE golpearon la puerta de un apartamento y pidieron a quien estuviera dentro que fuera a abrir la puerta.

"Señorita, ¿puede abrir?", dijo el agente. "¿Puede venir a la puerta y hablaremos con usted? (...) Vamos a tener que seguir volviendo hasta que despejemos esta dirección".

Finalmente, un hombre que vivía en el apartamento llegó a casa y habló con los agentes de ICE. Resultó que la persona que buscaban probablemente le dio a la policía la dirección incorrecta cuando fue arrestado y no vivía allí.

Si no pueden encontrar a una persona, dijo Elliston, siguen buscando. “La búsqueda de esta gente nunca cesará”, afirmó.

