Relanzan promoción de vuelos a $25 para jóvenes: mira si eres elegible y cómo puedes aplicar

Amazon relanza su promoción de vuelos a $25 para jóvenes adultos de entre 18 y 24 años a partir de este lunes, justo a tiempo para la temporada navideña. La iniciativa, que debutó el año pasado, pone a disposición 5,000 boletos a ese precio, con 1,000 disponibles cada día durante el período de la promoción.

La oferta, en alianza con StudentUniverse, una compañía de viajes que ofrece descuento a estudiantes, tiene como objetivo aliviar los costos de viaje en una de las épocas más caras del año. Un estudio reciente de CreditKarma destacó que un tercio de los jóvenes de la Generación Z no puede permitirse viajar a casa debido a la acumulación de gastos que afrontan, informó USA Today.

Para acceder a la promoción los interesados deben ser miembros de Amazon for Young Adults, una suscripción con descuento de $7.49 al mes, previamente conocida como Amazon Prime Student. Además, deberán crear una cuenta gratuita en StudentUniverse y visitar el sitio web amazon.com/25flights a partir de la 1:00 pm de este lunes 9 de diciembre (hora del Este), hasta el 14 de diciembre o hasta agotar existencias. No es un requisito ser estudiante.

La oferta permite vuelos exclusivamente dentro de los 50 estados de EEUU y el Distrito de Columbia. Los boletos cubren únicamente las tarifas de clase económica básica o cabina principal y no incluyen servicios adicionales, como equipaje, seguros o alojamiento, que deberán pagarse aparte.

Los vuelos elegibles deben realizarse entre el 9 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025. Según Amazon, las reservas están sujetas a disponibilidad y, en caso de cancelación, se aplicará una tarifa de $75.

Este programa ofrece a los jóvenes adultos una opción accesible para visitar a sus seres queridos o en un momento en que los viajes suelen ser prohibitivamente costosos. Amazon y StudentUniverse confían en que esta colaboración ayudará a aliviar las presiones económicas de los jóvenes durante las fiestas y fortalecerá la lealtad de este público hacia ambas marcas.

