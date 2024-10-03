La increíblemente complicada situación legal que enfrenta Sean 'Diddy' Combs

Video Sean 'Diddy' Combs espera su juicio: la demanda, temores y lo que preocupa en su arresto

Los problemas legales de Sean 'Diddy' Combs no dejan de acumularse gracias a un caudal acusaciones federales y privadas, penales y civiles, con increíbles alegatos que podrían podrían costarle su libertad y una gran parte de su fortuna al magnate del hip-hop caído en desgracia, quien se encuentra actualmente detenido sin derecho a presentar fianza.

La más reciente de estas acusaciones fue presentada el viernes en Nueva York por una mujer, identificada únicamente con el pseudónimo de Jane Doe, quien alega que fue violada y drogada repetidamente en las casas del magnate de la música y que quedó embarazada después de uno de los encuentros, solicitando daños no revelados por lesiones físicas, angustia emocional grave, humillación, ansiedad y otros daños.

120 víctimas, 25 de ellas menores de edad

Esa demanda es solo la más reciente de varias acciones legales similares presentadas por varias de personas contra Combs, de 54 años de edad, quien permanece arrestado por una acusación federal de tráfico sexual.

Doe, acusa a Combs, a quien conoció en el extranjero en el otoño de 2020, de agredirla sexualmente repetidamente mientras estaba inconsciente por las drogas que él le había suministrado, y alega que el empresario musical y sus conocidos grabaron encuentros sexuales sin su permiso.

Según Doe las agresiones y el acoso continuaron hasta julio de este año y tuvieron lugar en las casas de Combs en Nueva York, Los Ángeles y Miami y otras ciudades.

Igualmente, a principios de la semana pasada, otra mujer demandó a Combs, alegando que él y su jefe de seguridad la violaron y grabaron el hecho en un video en su estudio de grabación de Nueva York en 2001.

Pero uno de los problemas legales más importantes que enfrenta Combs, es un cúmulo de acusaciones de un total de 120 personas representadas por el abogado penalista Tony Buzbee que buscan compensaciones civiles por una larga lista de ofesas de naturaleza sexual presuntamente cometodas en su contra por Combs.

Durante una rueda de prensa el martes, Buzbee anunció que sus 120 representados intentarán acusaciones civiles contra Combs por "agresión sexual violenta o violación", "facilitación de relaciones sexuales con una sustancia controlada", "difusión de grabaciones de video" y "abuso sexual de menores", entre otros delitos.

El abogado de Houston, Texas, dijo además que sus clientes están divididos en 60 mujeres y 60 hombres y que la víctima más joven al momento en que se cometió el delito alegado "tenía solo nueve años de edad". "También tenemos un individuo que tenía 14 años, otro que tenía 15" dijo Buzbee, agregando que "un total de 25" de sus 120 representados eran menores de edad al momento en que ocurrieron los delitos que alegan.

"Expondremos también a los facilitadores que permitieron esta conducta a puerta cerrada", dijo Buzbee. "Seguiremos con este asunto sin importar a quién impliquen las pruebas".

"Es una lista larga, pero debido a la naturaleza de este caso, nos aseguraremos de que tengamos razón antes de hacerlo. Pero los nombres que vamos a nombrarr, son nombres que los sorprenderán", agregó el abogado.

No podrá enfrentar a la justicia federal en libertad

Combs sigue encarcelado sin derecho a fianza en Nueva York por cargos penales federales que lo acusan de dirigir una vasta red que facilitaba delitos sexuales y cometía actos de violencia impactantes, utilizando el chantaje y otras tácticas para protegerse.

Se declaró inocente de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual. Su abogado dijo que es inocente y luchará para limpiar su nombre.

Combs está apelando la decisión de un juez federal de mantenerlo en prisión mientras espera su juicio por cargos de tráfico sexual que lo mantiene encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que se declaró inocente el 17 de septiembre de los cargos de haber usado su “poder y prestigio” para inducir a las víctimas femeninas a realizar espectáculos sexuales elaborados y drogados con trabajadores sexuales masculinos en eventos denominados “Freak Offs”.

El juez federal Andrew L. Carter rechazó una propuesta de la defensa que habría permitido que Combs fuera puesto bajo arresto domiciliario en su mansión de Florida con monitoreo por GPS y límites estrictos a las visitas.

El juez dijo que el plan, que incluía una oferta de fianza de 50 millones de dólares, era “insuficiente” para garantizar la seguridad de la comunidad y la integridad del caso de Combs. Carter dijo que “ninguna condición o conjunto de condiciones” para la liberación de Combs podría proteger contra el riesgo de que amenazara o dañara a los testigos.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, había sugerido trasladarlo de la cárcel de Brooklyn, que ha estado plagada de violencia desenfrenada y condiciones horribles, a una en el condado de Essex, Nueva Jersey. Más tarde abandonó esa idea.

Combs debe regresar a la corte para una conferencia sobre el estado del caso el 9 de octubre.

Los casos federales de tráfico sexual que enfrenta Combs conllevan una pena mínima obligatoria de al menos 15 años y una pena máxima de cadena perpetua y una multa de $250,000.

Con información de The Associated Press.

