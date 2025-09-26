Quién puede recibir el reembolso que pagará Amazon de $2,500 millones y cómo solicitarlo

Video Repartidor de Amazon atropella a una mujer y se da a la fuga: todo quedó captado en video

Amazon llegó a un histórico acuerdo de 2,500 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) para resolver una demanda que lo acusaba de emplear tácticas engañosas para inscribir a millones de usuarios en su servicio Amazon Prime y dificultar su cancelación.

“Amazon engañó y atrapó a las personas en suscripciones recurrentes sin su consentimiento, lo que no solo frustró a los usuarios, sino que también les costó mucho dinero”, dijo la presidenta de la FTC, Lina Khan, en una declaración. “Estas tácticas de manipulación dañan tanto a los consumidores como a las empresas respetuosas de la ley”.

El acuerdo, formalizado en una orden judicial federal publicada este jueves, incluye restituciones para consumidores, multas y profundas reformas en la forma en que la empresa opera su programa de suscripción.

De la cifra total, 1,500 millones de dólares se destinarán a un fondo de compensación para clientes afectados, mientras que los 1,000 millones restantes corresponden a sanciones civiles, de acuerdo con la orden.

Esto es todo lo que debes de saber para obtener la compensación de Amazon.

¿Quiénes pueden recibir un reembolso?

La compensación aplica a los usuarios de Amazon Prime en Estados Unidos que se suscribieron entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 mediante patrones de suscripción considerados engañosos.

Hay dos grupos de usuarios que pueden recibir la compensación.

Los consumidores que utilizaron tres o menos beneficios de Prime en un periodo de 12 meses son elegibles para recibir un reembolso automático sin necesidad de presentar una reclamación.

Este primer grupo está formado por suscriptores que se habían inscrito en Prime a través de un "flujo de inscripción engañoso" y no han utilizado más de tres beneficios Prime, definidos como beneficios "que el miembro no habría recibido si no fuera un miembro Prime."

También quienes hayan usado más beneficios del servicio también podrían recibir un reembolso, pero deberán presentar un formulario de reclamación que Amazon enviará en un plazo de 30 días después del reparto automático.

Este grupo está formado por quienes se inscribieron a través de un flujo de inscripción cuestionado o intentaron sin éxito cancelar su afiliación durante el periodo de cinco años, y no han utilizado más de 10 beneficios Prime durante cualquier periodo de 12 meses de inscripción.

¿Cuánto dinero recibirán los usuarios como parte del acuerdo?

El monto máximo del reembolso será de 51 dólares por persona, equivalente a la tarifa anual de Prime en ciertos periodos.

Los pagos automáticos deberán realizarse dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la orden judicial.

En caso de que no se distribuyan al menos 1,000 millones de dólares mediante esta primera fase, Amazon deberá ampliar los pagos automáticos a otros grupos de usuarios.

¿Cómo reclamar la compensación?

Los usuarios que no recibirán el reembolso de manera automática tendrán 180 días para completar y enviar el formulario, y la empresa deberá responder en un máximo de 30 días.

¿Dónde llenar el formulario para la reclamación?

Todavía no se ha hecho público un sitio web con detalles sobre el proceso de reclamación e información sobre el acuerdo.

Cuando esté disponible, los enlaces al sitio web estarán en amazon.com y en la página de Amazon Prime, o en una página similar en la aplicación de la empresa, según la orden final de la FTC.

¿Quién no puede solicitar el reembolso?

Los consumidores de fuera de EEUU no están cubiertos por el fondo de compensación.

Las personas cuya actividad Prime haya superado sustancialmente los umbrales de uso para el pago automático o para reclamaciones pueden no cumplir los criterios iniciales, aunque las rondas de pago posteriores podrían ampliar los umbrales si quedan fondos.

Otras medidas que dictó la FTC contra Amazon

Además del pago multimillonario, Amazon deberá simplificar el proceso de cancelación, incluir botones claros para rechazar la suscripción y hacer más visibles los términos del servicio, bajo supervisión externa durante los próximos años.

Además, debe crear una forma sencilla para que los consumidores cancelen Prime, utilizando el mismo método que utilizaron para inscribirse. El proceso no puede ser difícil, costoso o lento y debe estar disponible utilizando el mismo método que los consumidores utilizaron para inscribirse.

