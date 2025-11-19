Amazon comienza a pagar compensación como parte del acuerdo de $2,500 millones: ¿quién clasifica y cuándo podrías recibir tu cheque?

Video Amazon pagará dinero a millones de clientes tras acusaciones de engaño en suscripciones a Prime

Algunos clientes de Amazon que cumplen los requisitos para recibir un reembolso de sus suscripciones como parte del histórico acuerdo entre la compañía y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) ya comenzaron a recibir sus pagos.

Según el sitio web de la FTC, la primera fase de pagos comenzó el pasado 12 de noviembre. Se espera que, hasta el próximo 24 de diciembre, millones de usuarios reciban una devolución automática de sus cuotas de Amazon Prime, hasta un máximo de $51.

El acuerdo, que asciende en total a $2,500 millones, se alcanzó extrajudicialmente en septiembre para resolver una demanda antimonopolio que acusaba a la empresa de usar tácticas engañosas para inscribir a millones de usuarios en su servicio Amazon Prime y dificultar después su cancelación.

Amazon negó haber actuado mal y afirmó que "siempre ha cumplido la ley".

¿Cómo saber si recibiste la compensación?

En esta primera fase, Amazon está enviando un correo electrónico a los usuarios beneficiados, quienes no tienen que realizar ninguna reclamación. Los pagos automáticos están disponibles a través de Venmo o PayPal.

Si el cliente no acepta su pago en un plazo de 15 días, Amazon le enviará un cheque por correo a la dirección de envío que figura en su suscripción Prime, según la FTC.

Con un límite máximo de $51, la cantidad exacta que cada cliente recibe se basa en el total de las cuotas de membresía de Amazon Prime pagadas durante la vigencia de su suscripción.

¿Quiénes están recibiendo el reembolso automático de Amazon?

Solo recibirán la devolución de la cuota de Amazon quienes cumplan tres requisitos. El primero es ser usuario de Amazon Prime dentro de EEUU y haberse registrado entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

El segundo es haber intentado cancelar la suscripción sin éxito, o haberse registrado mediante lo que los documentos judiciales denominaron “un proceso de registro problemático”.

Se refieren a suscripciones iniciadas en ciertas páginas del sitio web de Amazon, como la página de decisión universal de Prime, la página de selección de envío, el proceso de pago en una sola página o el proceso de inscripción a Prime Video.

El tercero es haber usado, como máximo, tres beneficios de Amazon Prime (Prime Music o Prime Video) en cualquier período de 12 meses posterior a la inscripción.

¿Qué pasa si no recibo mi reembolso en esta primera fase?

En 2026, Amazon iniciará el proceso de reclamaciones para los clientes Prime elegibles que no recibieron un reembolso automático entre noviembre y diciembre.

La información sobre cómo presentar dicha reclamación no está aún disponible.

Se estima que aparecerá publicada en el sitio web de la FTC antes del 23 de enero del año próximo, dando paso a un período de seis meses en el que los usuarios podrán enviar sus formularios.

En esta segunda fase, los pagos estarán dirigidos a los clientes de Amazon que hayan usado sus beneficios Prime 10 veces o menos durante un período de 12 meses posterior a la inscripción.

