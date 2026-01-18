Estados Unidos Alcalde de Minneapolis reprueba envío de soldados para reprimir inmigración El alcalde Jacob Frey calificó como “ridícula e inconstitucional” la posibilidad de desplegar tropas en servicio activo en Minnesota para apoyar la ofensiva migratoria de Donald Trump. Pidió que se mantengan las protestas pero de manera pacífica.

Video Manifestantes protestaron en Utah por posible centro de detención de ICE en Salt Lake City

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó como “ridícula e inconstitucional” la posibilidad de desplegar tropas en servicio activo en Minnesota para apoyar la ofensiva migratoria de Donald Trump, y llamó a los manifestantes a mantener protestas pacíficas para evitar una eventual intervención militar.

Las manifestaciones se han registrado a diario durante enero, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional reforzara la aplicación de las leyes migratorias en Minneapolis y St. Paul con el envío de más de 2 mil agentes federales. En varios vecindarios de Minneapolis, donde la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido recurrente, trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos marcharon el domingo con consignas en contra de la agencia migratoria.

El Pentágono pone tropas en alerta ante un posible desplieguE

De acuerdo con AP, el Pentágono ordenó que alrededor de mil 500 soldados en servicio activo con base en Alaska permanezcan en alerta ante un eventual despliegue en Minnesota, informaron dos funcionarios de defensa. Se trata de dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, especializados en operaciones en climas extremos.

Según uno de los funcionarios, las tropas podrían ser enviadas si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que autoriza el uso de fuerzas militares para contener disturbios internos.

Escalada de tensión por el despliegue migratorio federal

El alcalde Jacob Frey señaló que miles de residentes de Minneapolis están ejerciendo de manera pacífica sus derechos amparados por la Primera Enmienda. En una entrevista televisiva, afirmó que la ciudad no responderá con confrontación a lo que calificó como una estrategia federal basada en el caos.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó la movilización preventiva de la Guardia Nacional estatal, aunque hasta el momento no se han desplegado unidades en las calles.

Las protestas también han contado con la participación de trabajadores postales. Algunos de ellos marcharon por zonas donde recientemente ocurrió un enfrentamiento en el que un agente de inmigración mató a una ciudadana estadounidense. Los manifestantes denunciaron operativos de ICE que, según relataron, han incluido irrupciones en edificios de apartamentos y detenciones en estacionamientos de centros comerciales.

Mientras tanto, un legislador republicano de la Cámara de Representantes instó al gobernador Walz a moderar su discurso crítico hacia el gobierno federal y a priorizar la cooperación con las fuerzas del orden.

