El fiscal general de Texas demanda a las autoridades de Austin por mantener las restricciones para controlar la pandemia

En la demanda, Paxton pide que se prohíba temporalmente a los funcionarios locales aplicar la orden que exige el uso de mascarilla, entre otras cosas. El reclamo legal marca otra batalla entre las autoridades de Texas que, según el condado, se muestran o no de acuerdo con las medidas para mitigar la expansión de la pandemia.



También en la red social, Paxton escribió: "Adler no hará nunca lo correcto por sí mismo. Su obstrucción no me frenará para mantener a Texas libre y abierto".