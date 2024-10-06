¿Spirit Airlines evalúa declararse en quiebra? Esto es lo que se sabe

Video California destinará $130 millones para reubicar a desamparados: así es el plan para que tengan una vivienda

Spirit Airlines "explora" acogerse a una quiebra en medio de una caída en sus ingresos y fuertes deudas, aunque todavía no ha tomado una decisión final, informó el diario The Wall Streel Journal. ¿Qué se sabe sobre la situación de la aerolínea tras el fracaso hace unos meses de su intento por fusionarse con JetBlue?

Si bien la empresa no ha tomado una decisión sobre una posible quiebra, de acuerdo con WSJ, es la vía que más fuerza ha cobrado entre sus ejecutivos dado el apremiante panorama de la deuda que afronta. En específico, la firma analiza solicitar a un tribunal permiso para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas.

PUBLICIDAD

Debe $3,300 millones y, de ese monto, es urgente que refinancie $1,100 millones en bonos que vencen el año próximo, explicó el diario. Debe hacerlo en o antes de este 21 de octubre y, según su presidente ejecutivo, Ted Christie, es algo que han estado trabajando.

Aunque sin abundar, Christie dio las últimas declaraciones al respecto en la más reciente llamada con analistas después de reportar sus resultados trimestrales. "Porque esas conversaciones continúan, no entraremos en detalles, ni responderemos preguntas sobre este tema ni especularemos sobre el posible resultado", dijo en ese momento según fue citado por WSJ.

El reporte del diario golpeó fuertemente las acciones de Spirit la semana pasada. La aerolínea ha tenido un año difícil pues, además de que sus ganancias no logran entrar en terreno positivo tras el embate de la pandemia, se cayó hace unos meses la operación para fusionarse con JetBlue.

Esto después de que la transacción fue objetada por el gobierno, que argumentó que afectaría la competencia, y de que un juez emitió una decisión desfavorable que hizo que JetBlue desistiera de comprar la empresa.

JetBlue llegó a ofrecer $3,800 millones de dólares por Spirit. La operación habría dado lugar a la quinta mayor aerolínea en Estados Unidos. En su momento reportamos en esta nota sobre esta propuesta y ahora fallida fusión.

¿Qué pasaría si Spirit se declara en bancarrota y pide acogerse al Capítulo 11 de esta ley?

La empresa continuaría operando, debido a que bajo ese capítulo se daría paso a una reorganización en la que debería presentar un plan para salir a flote y pagar sus deudas.

PUBLICIDAD

"Usualmente, el deudor mantiene 'posesión' (de sus activos), tiene los poderes de un fiduciario y puede seguir operando su negocio. Podría, con la aprobación de una corte, tomar más dinero prestado", explica la web de Unites States Courts.

El proceso de una quiebra bajo el Capítulo 11 también contempla que se proponga un plan de reorganización en el cual pueden tener voz los acreedores que ven sus derechos afectados. El plan, entonces, debe ser confirmado por el tribunal si logra los votos necesarios y cumple con ciertos requisitos legales, agrega.

Mira también: