El tenso momento en que un avión de Spirit voló cerca del Air Force One con Trump a bordo

Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Un avión de Spirit Airlines y el Air Force one, el avión presidencial de EEUU, volaron en rutas cercanas este martes sobre Nueva York, según confirmaron sitios de tráfico aéreo.

El vuelo 1300 de Spirit, en ruta de Fort Lauderdale, en Florida, a Boston, en Massachusetts, recibió instrucciones de girar "20 grados a la derecha inmediatamente" en varias ocasiones, sin reaccionar de inmediato.

PUBLICIDAD

El controlador incluso le indicó al piloto que tenía "en unas 8 millas de su ala izquierda, un 747, seguro puede ver quién es", en alusión al avión presidencial, de acuerdo con el audio publicado por el sitio web liveatc.net.

Al no parecer seguir las instrucciones de manera inmediata, el controlador reclamó al piloto de Spirit que "tengo que hablarte dos veces".

Pese al tenso momento, ambas aeronaves mantuvieron la distancia de seguridad requerida, según los reportes.

"El vuelo 1300 de Spirit Airlines (de Fort Lauderdale a Boston) siguió los procedimientos y las instrucciones del Control de Tráfico Aéreo (ATC) mientras se dirigía a Boston y aterrizó sin incidentes" en su destino, dijo un portavoz de Spirit a The Hill. "La seguridad es siempre nuestra máxima prioridad", afirmó la aerolínea.

El avión presidencial, un Boeing 747-200B, transportaba al presidente Donald Trump y a su esposa Melania, así como a otros miembros del gobierno, a una visita de Estado al Reino Unido.

Vea también: