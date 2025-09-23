En medio de quiebra, Spirit Airlines planea despedir a 1,800 asistentes de vuelo para finales de año

Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

La aerolínea de bajo costo Spirir Airlines tiene contemplado el despido de aproximadamente 1,800 sobrecargos para finales de este año, como parte de sus esfuerzos de restructuración tras declararse en quiebra por segunda vez en menos de un año.

“Como parte de nuestra reestructuración en curso estamos tomando medidas para ajustar la plantilla al tamaño de nuestra flota y al volumen de vuelos previsto”, informó la compañía este martes en un correo electrónico a Univision Noticias.

“En consonancia con este proceso, hemos tomado la difícil decisión de despedir a aproximadamente 1,800 auxiliares de vuelo”, dice el correo.

De acuerdo con la aerolínea, los despidos serán efectivos a partir del 1 de diciembre de 2025.

“Somos conscientes del impacto que esta decisión tiene en los miembros del equipo afectados y nos comprometemos a tratarlos con cuidado y respeto durante este proceso”, dijo un portavoz de Spirit en el correo electrónico.

Spirit debe ofrecer primero a los auxiliares de vuelo renuncias voluntarias, antes de iniciar los despidos forzosos, dijo en una declaración a USA TODAY la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, el sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de Spirit Airlines.

Después de conceder el despido voluntario, la dirección procederá a los despidos involuntarios en orden inverso de antigüedad en el sistema hasta llegar al número 1,800, de acuerdo con los contratos de los auxiliares de vuelo, dijo el sindicato.

Otras medidas que está tomando Spirit Airlines para reestructurar la compañía

La aerolínea adelantó la semana pasada que realizaría los despidos y además reduciría operaciones a partir de noviembre.

El CEO de la aerolínea, Dave Davis, explicó en un comunicado la semana pasada que la aerolínea busca optimizar su red reduciendo operaciones en mercados menos rentables y enfocándose en los más fuertes para mejorar su estabilidad financiera. De momento no ha indicado qué destinos resultarán afectados en este nuevo recorte.

Sin embargo, a principios de septiembre ya había anunciado otro recorte de vuelos a 11 ciudades a partir del 2 de octubre y además canceló un nuevo destino previsto para iniciar operaciones en ese mismo mes.

Los destinos afectados por este primer recorte son: Albuquerque, Nuevo México; Birmingham, Alabama; Boise, Idaho; Chattanooga, Tennessee; Columbia, Carolina del Sur; Oakland, California; Portland, Oregon; Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; San Diego y San José, California; y Macon, Georgia.

Esta medida también forma parte de los esfuerzos de Spirit por transformar el negocio que enfrenta turbulencias económicas.

La aerolínea se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y de nuevo a finales de agosto bajo el Capítulo 11, con el fin de afrontar un nuevo proceso de reestructuración. Con la nueva presentación, la compañía con sede en Florida dijo que "espera redoblar sus esfuerzos para" rediseñar su red, "redimensionar su flota" y buscar más eficiencias de costos.

Conocida por sus vuelos de bajo costo y sin lujos en una flota de aviones de color amarillo brillante, Spirit ha luchado por recuperarse y competir desde la pandemia del covid-19.

