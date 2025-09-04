Estas son las ciudades a las que Spirit Airlines dejará de volar desde octubre. Te decimos qué pasa si tienes boleto comprado

Video Spirit Airlines se declara en bancarrota: te contamos qué pasará con sus operaciones

Spirit Airlines dejará de volar próximamente en una decena de ciudades en Estados Unidos. El anuncio llega menos de una semana después de que la aerolínea de bajo costo anunciara que se declaraba en quiebra por segunda vez en menos de un año.

La compañía confirmó a Univision Noticias que la decisión forma parte de los esfuerzos de Spirit por transformar el negocio.

“Estamos ajustando nuestra red para centrarnos en los mercados con mejor rendimiento”, dijo en un correo electrónico un portavoz de la aerolínea.

Como resultado, Spirit tomó “la difícil decisión de suspender el servicio” en 11 ciudades donde ya operaba y detener sus planes de iniciar con el servicio en una ciudad adicional. Te decimos cuáles son.

Las 12 ciudades donde Spirit Airlines ya no tendrá servicio

1. Albuquerque, Nuevo México

2. Birmingham, Alabama

3. Boise, Idaho

4. Chattanooga, Tennessee

5. Columbia, Carolina del Sur

6. Oakland, California

7. Portland, Oregón

8. Sacramento, California

9. Salt Lake City, Utah

10. San Diego, California

11. San José, California

12. Macon, Georgia

¿Desde cuándo suspenderá los vuelos Spirit a esas ciudades?

Spirit anunció que dejará de ofrecer sus servicios en las 11 primeras ciudades del listado a partir del 2 de octubre de 2025.

En el caso de la ciudad de Macon, en Georgia, la aerolínea no tenía operaciones aún, pero dijo que “no seguirá adelante con los planes de iniciar el servicio que estaba previsto para el 16 de octubre de 2025”.

¿Qué debes hacer si tenías un vuelo con Spirit con destino a esas ciudades después del 2 de octubre?

La compañía dijo por correo electrónico que la aerolínea contactará a los clientes que puedan resultar afectados por esta medida y que ya tenían vuelos reservados para informarles de las opciones disponibles, incluido el reembolso.

“Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias que esto pueda causarles”, dijo el portavoz.

Spirit Airlines se declaró en bancarrota por segunda vez en menos de un año

La semana pasada la aerolínea presentó por segunda vez en menos de un año una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11, con el fin de afrontar un nuevo proceso de reestructuración.

Spirit se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y anunció en marzo que había cerrado un acuerdo de reestructuración con sus acreedores para recortar su deuda en casi 800 millones de dólares.

Con la nueva presentación, la compañía con sede en Florida dijo que "espera redoblar sus esfuerzos para" rediseñar su red, "redimensionar su flota" y buscar más eficiencias de costes.

Conocida por sus vuelos de bajo coste y sin lujos en una flota de aviones de color amarillo brillante, Spirit ha luchado por recuperarse y competir desde la pandemia del covid-19.

