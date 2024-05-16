El adolescente que murió tras consumir un chip de tortilla extremadamente picante

Video ¿Qué piensan los usuarios de TikTok sobre el cierre de la aplicación?

Un adolescente de Massachusetts que participó en un reto de tortillas fritas picantes en las redes sociales murió por comer una gran cantidad de extracto de chile, según la autopsia obtenida por The Associated Press que también indica que el joven tenía un defecto cardíaco congénito.

Harris Wolobah, estudiante de décimo grado en la ciudad de Worcester, murió el 1 de septiembre pasado luego de comerse el chip fabricado por Paqui. La causa de la muerte fue catalogada como paro cardiopulmonar “en el contexto de una ingestión reciente de una sustancia alimenticia con alta concentración de capsaicina”, según la autopsia de la Oficina del Médico Forense. La capsaicina es el componente que le da a los chiles su picante.

Un médico forense dice que un adolescente de Massachusetts que participó en el reto de las tortillas fritas picantes murió por ingerir una sustancia “con una alta concentración de capsaicina”, según la autopsia. Imagen Steve LeBlanc/AP

La tortilla frita picante fue retirada del mercado a raíz de la muerte del adolescente

La autopsia también dijo que Wolobah padecía de cardiomegalia, es decir, un corazón agrandado y un defecto congénito descrito como "puente miocárdico de la arteria coronaria descendente anterior izquierda".

Paqui, una subsidiaria de Hershey Co. con sede en Texas, retiró el producto de los estantes de las tiendas poco después de la muerte de Harris. The Associated Press envió un correo electrónico en busca de comentarios.

La causa de la muerte de Harris se determinó el 27 de febrero, y el 5 de marzo se entregó un certificado de defunción a la oficina del secretario de la ciudad de Worcester, según Elaine Driscoll, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública de Massachusetts.

La tortilla frita picante era vendida en una caja en forma de ataúd

El chip Paqui, vendido individualmente por unos $10, venía envuelto en papel de aluminio en una caja con forma de ataúd que contenía la advertencia de que estaba destinado al “placer vengativo del picante y el dolor intensos”. La advertencia señalaba que el chip era para consumo exclusivo de adultos y debía mantenerse fuera del alcance de los niños.

A pesar de la advertencia, los menores de edad no tuvieron problemas para comprar las tortillas fritas picantes y ha habido informes en todo el país de adolescentes que se enfermaron después de participar en el reto de comerlas. Entre ellos se encontraban tres estudiantes de secundaria de California que fueron llevados a un hospital y siete estudiantes de Minnesota que fueron atendidos por paramédicos después de participar en el desafío en 2022.

El reto requería que los participantes comieran el chip Paqui y luego vieran cuánto tiempo podían pasar sin consumir otros alimentos y agua. Las ventas del chip parecieron impulsadas en gran medida por personas que publicaron videos en las redes sociales de ellos o de sus amigos aceptando el reto. Mostraban a personas, incluidos niños, desenvolviendo el envoltorio, comiéndose las tortillas fritas picantes y luego reaccionando al picor. Algunos videos mostraban a personas retorciéndose o con náuseas, tosiendo y pidiendo agua.

Los retos de ingerir comida picante existen desde hace años. Desde concursos locales de consumo de chile hasta muros de la fama en restaurantes para quienes terminan platos extrapicantes. Personas de todo el mundo se han desafiado entre sí a comer alimentos especialmente picantes y algunos expertos señalan la avalancha de competencias.

Una serie de YouTube llamada “Hot Ones” saltó a la fama en internet hace varios años con videos de las reacciones de las celebridades al comer alitas picantes. Mientras tanto, restaurantes de todo el país han ofrecido desafíos, desde el “Blazin' Challenge” de Buffalo Wild Wings hasta el “Hell Challenge” de Wing King en Las Vegas. En ambos desafíos, los clientes mayores de 18 años pueden intentar comer una cierta cantidad de alitas bañadas en salsa extrapicante en un tiempo limitado sin beber ni comer otros alimentos. También se organizan regularmente concursos de comer chile.

Los productos extremadamente picantes creados y comercializados únicamente para los retos (y la posible fama en internet) son un fenómeno reciente exacerbado por las redes sociales.

La muerte de Harris provocó advertencias de las autoridades y médicos de Massachusetts, quienes advirtieron que comer alimentos tan picantes puede tener consecuencias no deseadas.