Dictionary.com elige "6-7" como la "palabra del año": ¿qué significa la popular frase entre los jóvenes?

Si eres profesor, padre o madre de un niño en edad escolar, es posible que sientas una irritación familiar al ver estos dos números (6-7) que antes eran inofensivos y que ahora se han convertido en la respuesta que gritan los niños y jóvenes para casi cualquier pregunta o situación.

Ante el desconcierto que ha causado su significado en la sociedad, el sitio Dictionary.com, un diccionario en línea, decidió nombrar este lunes la frase "6-7" como la palabra del año.

"Para seleccionar la palabra del 2025, nuestros lexicógrafos analizaron una gran cantidad de datos, incluyendo titulares de interés periodístico, tendencias en las redes sociales, resultados de motores de búsqueda y mucho más, con el fin de identificar las palabras que tuvieron un impacto en nuestras conversaciones, tanto en línea como en el mundo real", explicó Dictionary.com en un comunicado.

"Las búsquedas de '6-7' experimentaron un aumento espectacular a partir del verano de 2025. Desde junio, esas búsquedas se han multiplicado por más de seis y, hasta ahora, el aumento no muestra signos de detenerse", agrega el documento.

Lo que comenzó como una simple línea en una canción de rap se transformó en un fenómeno viral que mezcla humor absurdo y un desconcierto generacional tan grande como el que dejó otra frase popular del pasado: “Skibidi Toilet”.

"Estas palabras sirven como una cápsula del tiempo lingüística, reflejando las tendencias sociales y los acontecimientos mundiales que definieron el año", dice Dictionary.com.

6-7 puede significar mucho y a la vez nada, dicen los expertos. Trataremos de explicarte lo mejor que se pueda.

¿De dónde viene la frase 6-7 y el movimiento con las manos que la acompaña?

Según reportes de medios como CNN, Forbes y The Washington Post, el origen de la tendencia está en la canción ‘Doot Doot (6 7)’ del rapero Skrilla, que incluye un verso donde se repite el número con un ritmo pegajoso.

La letra de la canción dice: “Hermano, le dio directo en la espalda. Por cómo sonó el (arma) brrt, sé que está muriendo, 6-7”.

En esa canción los números 6-7 son probablemente una referencia al código de policía 10-67, que se utiliza a menudo para informar de una muerte, explica Taylor Jones, lingüista y científico social a CNN.

El movimiento con las manos que acompaña esta popular frase viene de un video en TikTok del jugador de baloncesto Taylen Kinney.

En el video Kinney está calificando una bebida de Starbucks, pero no puede decidir qué calificación del 1 al 10 darle.

"Como un 6... 6... 6-7", dice, añadiendo un gesto de indecisión, como si estuviera sopesando las dos opciones en las palmas de las manos.

Ese curioso gesto poco después se asoció con el jugador de la NBA LaMelo Ball, cuya estatura 6 pies 7 pulgadas y se convirtió en parte de la broma.

Editores de videos deportivos comenzaron a incluir la frase y el movimiento de manos en videos humorísticos, y el resto fue obra del algoritmo que generó millones de vistas e imitaciones. Una de las más populares fue la de un niño.

El video de un menor de 12 años llamado Maverick Trevillian gritando emocionado "6-7" con sus amigos durante un partido de baloncesto se convirtió sin quererlo en la cara de este meme.

Así, la generación Alfa (los nacidos aproximadamente a partir de 2010, hijos de padres millennials) adoptó una canción, un gesto y una cara, como su nueva frase.

¿Pero actualmente qué significa 6-7?

Primero que todo, relájate. Hasta el momento no tiene ningún significado doble o sexual, como sus compañero el 69 o el 420.

A diferencia de otros ‘slangs’ juveniles que surgen de canciones o tendencias con mensajes específicos, “6-7” pertenece a una corriente reciente de memes conocidos como “brainrot” (pudrición cerebral).

Se trata de contenidos deliberadamente tontos o sin significado, creados únicamente para provocar reacción.

Los adolescentes están jugando con el desconcierto de los adultos. Es un lenguaje que los identifica entre ellos y que los mayores no entienden, así que el sinsentido se vuelve un símbolo de identidad entre ellos, dicen los expertos.

En un video de TikTok, el creador de contenidos Philip Lindsay describió el meme como ambiguo a propósito.

"No tiene ningún significado real", afirma. "Es un número divertido de decir, popularizado por un meme con los movimientos de las manos, y simplemente no significa nada".

Su falta de sentido se debe en parte a lo que Jones denomina "blanqueo semántico", en el que una frase se separa de su contexto original y pasa a significar algo totalmente distinto “o, en este caso, nada”, dijo a CNN.

"En cierto sentido, se podría decir que los memes son tan complejos, o el ‘brainrot’ es tan profundo ahora que la gente no lo entiende", dijo a Business Insider Henry De Tolla, un creador de contenidos que se dedica a explicar en videos las frases de la generación Alfa.

Esa idea también explica por qué el fenómeno se expandió tan rápido. “6-7” no requiere conocimiento previo ni contexto cultural. Basta con decirlo. Es, en cierto modo, una burla a la sobreinterpretación: los adultos buscan un significado oculto, mientras los jóvenes se divierten con su ausencia.

Dictionary.com coincidió con la definición al nombrar a la frase '6-7' como la palabra del año.

"Quizás la característica más definitoria del 6-7 es que es imposible de definir. No tiene sentido, es omnipresente y carece de lógica. En otras palabras, tiene todas las características de la pudrición cerebral", dice el sitio web.

Un meme que ha causado problemas en las escuelas

Aunque la frase 6-7 no tienen un significado negativo en sí, si tiene repercusiones en las aulas, ya que se ha convertido en una distracción para los alumnos que gritan en coro los números cuando un profesor pide leer la página 67, o en clases de matemáticas aparecen esos números, y muchas otras situaciones.

Distritos escolares en varios estados, entre ellos Texas, Florida y Carolina del Norte, han comenzado a prohibir la expresión en los salones de clase.

Algunos profesores denuncian que los gritos de “six-seven!” interrumpen las lecciones, e incluso algunos alumnos han recibido reportes disciplinarios por repetirlo constantemente.

New York Post entrevistó a docentes que comparan el fenómeno con “una ola de ruido sin propósito”, mientras otros lo interpretan como un síntoma de una cultura digital que celebra lo absurdo. Varias escuelas han pedido a los padres que hablen con sus hijos sobre la “broma del 6-7” para evitar más interrupciones en clases.

En TikTok, el hashtag #67meme ya supera los 400 millones de visualizaciones. El fenómeno de “6-7” podría desaparecer tan rápido como llegó, reemplazado por otro código igual de absurdo, como el “41” que está cobrando popularidad en los últimos meses.

En un mundo saturado de información y polémicas, gritar “six-seven” puede ser, paradójicamente, un pequeño acto de liberación: una risa compartida que no necesita explicación.

