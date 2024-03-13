Revelan causa de la muerte de Nex Benedict, estudiante de 16 años que falleció tras una pelea en la escuela por su identidad de género

Video Cronología del caso de Nex Benedict, estudiante de género no binario que murió tras una pelea en la escuela

La muerte de Nex Benedict, estudiante de género no binario que perdió la vida un día después de una pelea dentro del baño de una escuela secundaria de Oklahoma, fue considerada un suicidio, según informó este miércoles la oficina del médico forense del estado.

"Desde el comienzo de esta investigación, la policía de Owasso observó muchos indicios de que esta muerte fue el resultado de un suicidio", dijo el teniente del Departamento de Policía Nick Boatman en un comunicado.

"Sin embargo, los investigadores no quisieron confirmar esa información sin que la Oficina de Forenses Médicos de Oklahoma presentara los resultados finales".

Un informe resumido de la autopsia muestra que Nex Benedict, de 16 años, tenía niveles tóxicos de dos drogas en su organismo y murió de una sobredosis. Una autopsia completa se publicará en 10 días, de acuerdo con la ley estatal, dijo la oficina del médico forense.

Sin embargo, Boatman no confirmó si la policía encontró o no una nota de Benedict en el lugar.

Qué pasó el día de la pelea

Benedict, quien se identificaba como ‘they/them’ (‘elle’ en español), estaba consciente y alerta después de la pelea del 7 de febrero cuando le contó a la policía sobre el ataque de tres niñas que ocurrió después de que les roció agua, según un video policial publicado el mes pasado.

En un video del hospital el día del altercado, Benedict le explica a un oficial que las niñas se habían molestado con ellas y sus amigas por su forma de vestir. Alegó que las burlas continuaron en el baño y Benedict entonces les arrojó agua.

“Entonces subí y les eché agua, y luego las tres vinieron hacia mí”, le dice Benedict al oficial desde una cama de hospital. Vino entonces la pelea y Nex dijo que le golpearon en el suelo hasta "desmayarse".

Una llamada al 911 y la muerte de Benedict

Un día después, en una llamada al 911 desde la casa de Benedict, la abuela y tutora legal de Benedict, Sue Benedict, expresó su preocupación por una lesión en la cabeza mientras describía los síntomas de Benedict.

Nex tenía problemas para respirar, sus ojos se ponían en blanco y tenía las manos retorcidas, según una grabación de audio difundida por la policía de Owasso.

“Se suponía que la habrían examinado bien”, dijo Sue Benedict, quien mantuvo la calma durante la llamada y dijo que había asistido a la enfermería de la escuela.

Los paramédicos acudieron a la casa de la familia y llevaron a Nex a la sala de emergencias de un hospital, donde más tarde murió, dijo la policía.

En una declaración en una página de GoFundMe creada para ayudar a cubrir los gastos del funeral, escribió que la familia todavía estaba aprendiendo a usar el nombre preferido de Benedict y sus pronombres.

“Este no es de ninguna manera un incidente aislado”, dijo Brandon Dilawari, administrador de casos de Rainbow Youth Project USA, un grupo con sede en Indiana que tiene como objetivo mejorar la seguridad y el bienestar de los jóvenes LGBTQ+.

El grupo informó de un aumento dramático en las llamadas desde Oklahoma a su línea directa de crisis nacional después de que se hiciera pública la noticia de la muerte del adolescente. "La intimidación y el acoso tienen un impacto significativo en los estudiantes y, trágicamente, muchos de estos jóvenes creen que el suicidio es la única opción para tener paz".

