Adolescente acusado de matar a sus padres afronta nuevos cargos por un presunto plan para asesinar a Trump

Video Adolescente acusado de matar a su madre y a su padrastro planeaba asesinar a Trump, según el FBI

Un adolescente de Wisconsin acusado de matar a sus padres enfrenta ahora acusaciones más amplias: que los asesinó para “obtener los medios financieros” que le permitieran asesinar al presidente Donald Trump y derrocar al gobierno, según una orden federal recientemente revelada.

Nikita Casap, de 17 años, fue acusado el mes pasado por las autoridades del condado de Waukesha de asesinato en primer grado, robo y otros delitos por las muertes de su madre, Tatiana Casap, y su padrastro, Donald Mayer.

Las autoridades alegan que el adolescente les disparó mortalmente en febrero en su casa a las afueras de Milwaukee y que 'convivió' con los cuerpos en descomposición durante semanas antes de huir con 14,000 dólares en efectivo, pasaportes y el perro de la familia. Fue arrestado el mes pasado en Kansas.

Las autoridades del condado también acusaron a Casap de ocultar un cadáver, robo y apropiación indebida de identificación para obtener dinero.

Los agentes encontraron los cuerpos de Tatiana Casap, de 35 años, y de Mayer, de 51, el 28 de febrero. Familiares solicitaron a las autoridades que fuesen a revisar la vivienda después de que Mayer no se presentó a trabajar y de que Nikita Casap faltó a la escuela durante aproximadamente dos semanas.

Las autoridades creen que los padres fueron asesinados semanas antes. Los fiscales dijeron en el tribunal que los cuerpos de la pareja estaban tan descompuestos que tuvieron que ser identificados mediante registros dentales.

Casap, que permanece detenido en la cárcel del condado Waukesha con una fianza de $1 millón, debe comparecer ante la corte el próximo mes para presentar su declaración de culpabilidad o inocencia. Los fiscales del condado han ofrecido un primer vistazo a las acusaciones federales, que se detallan en una orden de registro del FBI revelada el viernes.

En la audiencia del mes pasado, Nicole Ostrowski, defensora pública de Casap, solicitó desestimar algunos de los cargos contra su cliente, incluido el de robo, argumentando que los fiscales no habían presentado pruebas suficientes. También ha señalado la edad de su cliente durante el proceso judicial.

Las presuntas intenciones del adolescente: escribió un manifiesto y compró explosivos

Las autoridades federales acusan a Casap de planear los asesinatos de sus padres. Alegan, además, que compró un dron y explosivos y que compartió sus planes con otras personas, entre ellas una que habla ruso.

El adolescente supuestamente detalló sus intenciones en un manifiesto antisemita de tres páginas en el que elogia a Adolf Hitler. La orden presentada en el tribunal federal de Milwaukee también incluye fragmentos de comunicaciones por TikTok y la app de mensajería Telegram.

“Casap parece haber escrito un manifiesto que llama al asesinato del presidente de Estados Unidos. Mantuvo contacto con otras personas sobre su plan para matar al presidente y derrocar al gobierno de Estados Unidos”, dice la orden de registro. “El asesinato de sus padres parecía ser un esfuerzo por obtener los medios financieros y la autonomía necesarios para llevar a cabo su plan”, agrega.

En el tribunal, los fiscales alegaron que Casap estaba en contacto con una persona que hablaba ruso y compartió un plan para huir a Ucrania. Señalaron también que el manifiesto de Casap presuntamente incluía sus razones para querer matar a Trump, así como ideas sobre cómo viviría en Ucrania. Citando los escritos de Casap, la orden federal indicó que el adolescente buscaba provocar el colapso del gobierno “eliminando al presidente y quizás al vicepresidente”.

