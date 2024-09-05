Los hermanos condenados en EEUU por liderar una red internacional de extorsión con fotos sexuales

Video "En seis horas, mi hijo estaba muerto": madre de joven que se quitó la vida tras ser víctima de extorsión sexual

Dos hermanos de Nigeria fueron sentenciados a 17 años y medio en una prisión federal este jueves después de declararse culpables de extorsionar sexualmente a adolescentes y hombres jóvenes en todo Estados Unidos, incluyendo un menor de 17 años de Michigan que se quitó la vida.

Un juez federal condenó a Samuel Ogoshi, de 24 años, y a Samson Ogoshi, de 21, después de escuchar el emotivo testimonio de los padres y la madrastra de Jordan DeMay, quien tenía 17 años cuando se suicidó en la casa de su familia en Marquette, en la península superior de Michigan.

Los Ogoshi, ambos de Lagos, Nigeria, habían sido extraditados previamente de Nigeria para ser juzgados. Los hermanos se declararon culpables en abril de conspirar para explotar sexualmente a adolescentes.

"El caso requiere sentencias largas"

Fueron acusados de dirigir una red internacional de sextorsión en la que se hicieron pasar por una mujer, un plan que resultó en el suicidio de DeMay en marzo de 2022. Los hermanos fueron acusados de inducir a DeMay a enviar una foto de sí mismo desnudo y luego extorsionarlo. Los fiscales federales dijeron que sus planes de extorsión sexual tenían como objetivo a más de 100 víctimas, incluido DeMay.

“La sentencia de hoy de Samuel y Samson Ogoshi envía un mensaje contundente”, dijo el fiscal federal Mark Totten en una declaración. “A los criminales que cometen estos planes: no son inmunes a la justicia. "Lo rastrearemos y lo haremos responsable, incluso si tenemos que viajar al otro lado del mundo para hacerlo".

La extorsión sexual, o sextorsión, implica persuadir a una persona para que envíe fotos explícitas en línea y luego amenazar con hacer públicas las imágenes a menos que la víctima pague dinero o participe en favores sexuales. El delito tiene una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión y una pena máxima de 30 años.

El juez federal de distrito Robert J. Jonker, quien también condenó a los Ogoshi a cinco años de supervisión después de su liberación, dijo que decidiría qué restitución deben hacer los hermanos una vez que reciba información adicional.

Antes de sentenciar a los hermanos, Jonker dijo que el caso requería sentencias largas. Dijo que ambos acusados habían demostrado un "desprecio cruel por la vida", al tiempo que señaló que los hermanos habían continuado con sus estafas de sextorsión incluso después de enterarse de que DeMay se había suicidado.

“La continuación de todo el plan incluso después de que se supiera con certeza que un individuo, el individuo en este caso, se había quitado la vida, indica la necesidad de una sentencia alta”, dijo el juez durante la audiencia de sentencia de Samson Ogoshi.

La madre de DeMay, Jennifer Buta, dijo al tribunal durante la sentencia de Samuel Ogoshi que la muerte de su hijo la había dejado “destrozada hasta la médula, furiosa y atrapada en el dolor”. Dijo que el último mensaje de texto que le envió su hijo fue “Madre, te amo”, un mensaje de texto que escuchó al despertar y que le pareció entrañable hasta que se enteró de que Jordan se había suicidado en su dormitorio.

“Lo que me pareció un mensaje entrañable de Jordan fue su despedida y su reafirmación de su amor por mí”, dijo Buta. “Nunca me hubiera imaginado que mientras yo dormía, ambos acusados escondidos detrás de sus pantalla torturaron a Jordan durante horas mientras él estaba solo”.

La madrastra de DeMay, Jessica DeMay, dijo durante su testimonio entre lágrimas que ella y los demás familiares de Jordan “nunca volverán a experimentar la alegría pura” porque cada momento feliz estaría empañado por “una pequeña nube de tristeza a su alrededor” que surge de la muerte de Jordan.

El padre del adolescente, John DeMay, dijo al tribunal que lo persigue la imagen de “mi hijo tendido en su cama muerto con una herida de bala en la cabeza”.

“Jordan era un joven increíble. Era resistente, inteligente, culto, un atleta. Era mi único hijo. Y ustedes fueron quienes hablaron con él por última vez en su vida. Eso es horrible para mí”, dijo a los acusados.

Extorsión sexual como modo de vida

El abogado de Samuel Ogoshi, Sean Tilton, dijo que su cliente ha cooperado con las autoridades y ha escrito una carta de disculpa. Dijo que Samuel Ogoshi está arrepentido “y siente un tremendo sentido de culpa por la pérdida de vidas en este caso”.

La abogada de Samson Ogoshi, Julia Kelly, dijo durante la sentencia que su cliente está “muy arrepentido” y que tenía 18 años cuando comenzó a participar en intentos de extorsión y estafa. Dijo que este tipo de estafas son comunes en Lagos, Nigeria, y que él las veía como una forma rápida de ganar dinero.

Kelly escribió en el expediente judicial que “cientos de personas como él estaban involucradas en estafas similares”.

“Le dijeron quién podía conseguirle una cuenta pirateada, cómo crear un perfil falso, cómo aumentar las cuentas y, como el inglés no es su primera lengua, le dieron un guión de lo que tenía que decir”, escribió.

