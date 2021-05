ACLU: Policías ligados a pandilla secreta balearon a dos hispanos y ahora sus familias son acosadas

El Departamento de Alguaciles de Los Ángeles dijo que emitirá un pronunciamiento cuando revise a detalle todas estas denuncias. "No estamos familiarizados con el informe al que se hace referencia. Una vez que hayamos tenido la oportunidad de revisar el contenido, podremos responder mejor a su solicitud", dijo Trina Schrader, vocera de la dependencia, en un breve comunicado enviado a Univision Noticias.

“Nos sentimos atrapados”

El reporte que señala a ciertos alguaciles de Los Ángeles se titula ‘No Justice, No Peace’ (Si no hay justicia, no hay paz). Fue elaborado por la ACLU, la Liga Nacional de Abogados (NLG), el movimiento Black Lives Matter de Los Ángeles y otras organizaciones comunitarias.