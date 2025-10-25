Cambiar Ciudad
Aranceles

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá tras polémica por video de Ronald Reagan

El presidente Donald Trump anunció el aumento de los aranceles sobre las importaciones de productos canadienses en un 10 % adicional, tras la polémica desatada por el anuncio televisivo emitido por la provincia de Ontario, que usaba declaraciones del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles estadounidenses.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá

El presidente Donald Trump anunció este sábado que incrementó en 10% los aranceles a los productos canadienses importados a Estados Unidos, como respuesta al polémico video que usó declaraciones antiguas del expresidente Ronald Reagan para criticar la política arancelaria de la administración Trump.

"Canadá fue sorprendido in fraganti colocando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan sobre los aranceles (...) Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, voy a aumentar los aranceles a Canadá en un 10 % por encima de lo que pagan ahora", dijo Trump en sus redes sociales.

El anuncio utilizaba las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles estadounidenses, lo que enfureció a Trump, quien afirmó que pondría fin a las negociaciones comerciales con Canadá.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que retiraría el anuncio después del fin de semana, y este se emitió el viernes por la noche durante el primer partido de la Serie Mundial, jugado en Toronto entre los Azulejos y los Dodgers de Los Ángeles.

"Su anuncio debía retirarse INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron emitir anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE", afirmó Trump mientras volaba a bordo del Air Force One hacia Malasia.

Trump aplicó un arancel general de 35% a las importaciones canadientes, aunque una serie de productos del acuerdo comercial entre EEUU, Canadá y México están exentos de este pago, mientras que otros bienes como acero o aluminio pagaban a la fecha una tasa específica más alta, de 50%.

Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirán a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia. Sin embargo, Trump dijo a los periodistas que lo acompañan que no tiene intención de reunirse con Carney allí.

Vea también:

Video ¿Cuál es el impacto de la sanción del Departamento del tesoro de EEUU a Gustavo Petro? Lo analizamos
