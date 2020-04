Reconocen a los hispanos que luchan contra la pandemia de covid-19 relanzando el himno nacional en español

'El pendón estrellado' es una versión en español del himno nacional que se hizo en 1945, a petición del presidente Franklin D. Roosevelt. Ahora, el tema toma un nuevo aire como parte de un plan emprendido por la fundación We Are All Human (WAAH), con el apoyo medi´ático de Univision, para mitigar el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 en la economía de los empresarios y trabajadores hispanos.

Un homenaje al aporte histórico latino

El himno nacional en español que se hizo en 1945 fue parte de la política de 'Buen vecino de América Latina', impulsada por el presidente Roosevelt. De acuerdo con David B. Woolner, miembro principal del Instituto Roosevelt y autor del libro The Last 100 Days: FDR at War and at Peace, el expresidente afirmó en una ocasión que uno de los grandes arrepentimientos de su vida fue no poder conversar en español.