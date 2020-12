Lo que se sabe sobre la vacuna contra la COVID-19

Entre las especulaciones sobre posibles efectos secundarios de las inmunizaciones está la modificación genética. Al respecto, Mark Lynas, miembro del grupo Alliance for Science de la Universidad de Cornell, aseguró a la agencia Reuters que ninguna vacuna puede modificar genéticamente el ADN humano: "Eso es solo un mito, uno a menudo difundido intencionalmente por activistas anti-vacunación para generar deliberadamente confusión y desconfianza".

Los niños no serán vacunados más adelante porque en los primeros ensayos que se hicieron no se incluyeron menores, no porque los menores sean inmunes. Más adelante, también habrá vacunas disponibles para ellos.