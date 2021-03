“Uno siempre tiene que hacer lo que le da miedo”: Glass Marcano, la directora de orquesta venezolana que enamoró a París

“Cuando el director fue a dar la entrada a las trompetas —cuando una entrada es forte se requiere que la energía del director sea lo que él quiere que se proyecte— tenía que hacer un gesto que proyectara el fortísimo de la interpretación de la obra y, de repente, cuando él hace ese forte en la cara yo lo observo y nunca lo había visto con ese gesto. Fue un momento especial, único en la vida, fue como amor a primera vista, y cuando yo llego en la noche a mi casa yo me imaginaba dirigiendo (una orquesta) para hacer ese gesto de mi director”.

El consejo de su maestra Teresa puede decirse que también estuvo presente cuando en 2019 buscó en Google: concursos de dirección de orquesta. Apareció ‘La Maestra’, una competencia inédita en la que la Orquesta París Mozart y la Filarmónica de París buscaban a la mejor directora de orquesta, un espacio que ha sido mayormente ocupado por hombres. Por varios meses descartó postular porque para hacerlo debía pagar 150 euros y, en una Venezuela en crisis, es muy difícil conseguir esa cantidad. Eso no le impidió visualizarse en París, sin miedo, ganando la competencia.

Poco después, la suspensión de los vuelos en Venezuela por el covid-19 puso en jaque su sueño. Fue gracias a una gesta titánica, apoyada incluso por personas que no la conocían, que pudo montarse en un vuelo humanitario y llegar a París el mismo día de la competencia. Llegó exhausta porque la adrenalina le impidió dormir en el avión y algo nerviosa al ver tan cercano su sueño.

Hija, "haz lo que sabes hacer"

Una carta que su mamá le dio “escondidita” en su pueblo, San Felipe, le ayudó a recordar que llegó hasta allí porque lo había trabajado. “Me dijo: ‘Lee esta carta antes de salir a la primera ronda’. Y me la dio rapidito, escondidita. Logro llegar a París exactamente cuando me toca. Creo que una hora antes de mi turno leo la carta y, en ese momento, lo que recordé que me ayudó muchísimo fueron las palabras que decían: ‘Haz lo que tú sabes hacer hija, demuestra lo que tú en verdad sabes hacer”, relata en una conversación telefónica desde París.