"Jóvenes y móviles": los más difíciles de contar porque no tienen residencia fija

El Censo 2020 ya está en marcha. En enero, se comenzaron a distribuir los cuestionarios en las localidades más remotas de Alaska. Para marzo, enviarían a todos los hogares las invitaciones para participar. Y este primero de abril cada hogar en Estados Unidos debe tener el cuestionario y contarse, sin excusas.

La Oficina del Censo ha hecho una planificación rigurosa y el proceso es bastante sencillo (se puede responder por internet, por teléfono o en persona, directamente con un trabajador), sin embargo, hay quienes no tienen una residencia fija y no saben cómo contarse, situación que es bastante común entre los más jóvenes. De hecho, la Oficina del Censo estima que cerca del 45% de los adultos de entre 18 y 24 años de edad no viven en casa de sus padres y será más difícil que participen en el censo.

Esta población se denomina “jóvenes y móviles” e incluye, principalmente, a los nacidos después de 1996 que viven solos o con compañeros de habitación, tienden a ser solteros e inquilinos y se han mudado con tanta frecuencia que nunca recibirán correos o cuestionarios para contarse. En general el acceso a ellos es difícil para los censistas, ya que al ir en persona a los lugares donde viven (como edificios de varias unidades) no siempre pueden entrar porque están cerrados o no hay nadie que los atiendan cuando tocan sus puertas porque no están en casa.

Por ser tan jóvenes, es probable que muchos no sepan o no entiendan la importancia de participar en el conteo. Según el estudio Barreras, Actitudes y Motivadores del Censo 2020, más del 39% dice que no está familiarizado con el Censo 2020 y más del 18% que es poco probable que lo responda.

La Oficina del Censo está poniendo en práctica varias estrategias para enfrentar el reto de contar a los "jóvenes y móviles". Algunas de estas son Internet Self-Response (ISR), publicidad en sitios web que saben que son muy visitados por esta población, conectar con ellos en redes sociales y reclutar trabajadores en los campus universitarios de todo el país para ocupar hasta 500,000 puestos temporales para ayudar a contar a todos.

“Es particularmente importante para ellos asegurarse de ser contados”, explica Marissa Muñoz, directora regional de Young Invincibles, organización que trabaja a favor de dar voz a los jóvenes en todo el país. Agrega que es justo a través del censo que se determinará el presupuesto necesario para programas que benefician a esta población, como los de construcción de nuevas viviendas, de alimentación o Medicaid; además, si no se cuentan, no serán representados porque esta es la manera de informar la cantidad de representantes en el Congreso que necesita cada comunidad.

Pero no solo los jóvenes sin residencia fija están en riesgo de no participar: aquellos que viven en más de un lugar, que no tienen hogar, que viven en un refugio o en residencias grupales también lo están. La Oficina del Censo ha clasificado estos casos como "circunstancias especiales".

¿Qué debes hacer si vives en circunstancias especiales?

Al inicio del cuestionario del censo se aclara que se tienen que incluir a las personas sin un lugar permanente donde vivir, por lo tanto la persona que llene el cuestionario debe incluir a aquellos que se estén quedando en el lugar 1 de abril que no tengan un domicilio fijo. Las personas que viven en circunstancias especiales, en general, no tienen claro cómo deberían contarse en el censo, pero hay procedimientos definidos para cada situación. Veamos caso por caso.





Lugares transitorios. Si te estás quedando en un área para acampar, en un parque para vehículos recreativos (RV), en un hotel o motel o hasta en un circo, quiere decir que vives en un lugar transitorio y puedes contarte. Está programado que los empleados del censo visiten cada uno de estos lugares y lleven los cuestionarios impresos entre el 9 de abril y el 4 de mayo, en una horario definido con antelación.

Para poder coordinar estas visitas, la Oficina del Censo contactará con anticipación a los administradores o representantes de los lugares transitorios entre febrero y marzo de 2020, les explicarán el procedimiento y recogerán información sobre el lugar. De esta manera todas las personas que habiten allí podrán ser contadas.

Alojamientos de grupo y refugios. Los lugares donde la gente vive o se queda con otras personas y son propiedad o están administrados por una entidad u organización que proporciona servicios a los residentes se clasifican como alojamientos de grupo. En esta categoría entran las viviendas para estudiantes universitarios, los refugios para personas sin hogar, los hogares de ancianos, las barracas militares, las instalaciones correccionales y las embarcaciones marítimas, entre otros.

El conteo en estos espacios es similar del los lugares transitorios: a partir de febrero los representantes del censo contactarán a los administradores o propietarios y fijarán un día, entre abril y mayo, para ir a llevar los cuestionarios impresos y contar a todos los residentes. En este caso, los administradores son quienes llenarán el censo en nombre de los residentes para asegurar un conteo completo y preciso.

Desplazados. Quienes han perdido sus hogares por motivos de fuerza mayor, como desastres naturales, se deben contar en el lugar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo. Y si aún no tienen una dirección fija donde estén la mayor parte del tiempo, se deben contar en donde se estén quedando el 1 de abril del 2020.

Recién mudados. Si te mudaste recientemente o cambias de domicilio con frecuencia, debes contarte una sola vez en la casa o departamento donde estés viviendo el 1 de abril, incluso si ese día es la mudanza. Ahora bien, si sales de tu antigua casa el 1 de abril, pero todavía no te has instalado en tu nuevo hogar, debes contarte en el sitio donde vivías.

Visitantes. Si estás de visita en casa de amigos o familiares el 1 de abril, pero vas a regresar a tu vivienda habitual, debes contarte donde vives regularmente. Las personas extranjeras que el 1 de abril del 2020 estén de visita en Estados Unidos por vacaciones o en un viaje de trabajo no deben ser contadas.

Sea cual sea tu caso, si todavía tienes dudas sobre cómo contarte, infórmate: visita la web de la Oficina del Censo o llámalos. También puedes preguntas al administrador o propietario del lugar donde vives.