Exclusiva: Gobierno mexicano dice no saber dónde está lote de joyas de 'El Chapo' Guzmán

"Si las joyas no nada más del personaje comentas sino de otros personajes no se habían vendido o no se les da un destino es porque no había esa coordinación con la PGR, ahora Fiscalía. Esa falta de coordinación hacía que el Ministerio Público no declare en abandono y podrían pasar diez años administrando dichos bienes y se quedaban en el almacén. Ahora ya no", aseguró.