Exclusiva: 'El Chapo' planeaba una tercera fuga en México, dice ex Comisionado de Seguridad mexicano

"' El Chapo' estaba intentando fugarse de nuevo del Altiplano. Había algunas señales, sonidos en las torres que se habían dado antes de la primera fuga. Revisamos esas señales y tomamos una decisión: vamos a moverlo a otro penal", dijo el ex funcionario.

"Él reaccionó pensando que lo estaban extraditando ya. Decía: ¿a dónde me llevan? Ya después se dio cuenta que estaba en Ciudad Juárez", relató Sales.

En otro video, Guzmán llega a Juárez, donde es revisado por un médico del penal y lo instalan en su nueva celda. Días después del traslado, el gobierno mexicano fue duramente criticado, porque ese penal no tenía una buena calificación y no era de máxima seguridad.

"Por una razón muy simple: el tipo de tierra. Es piedra fundamentalmente en Juárez, entonces es muy difícil hacer un túnel. Pero además en dos kilómetros a la redonda de ese penal no hay absolutamente nada y en un radio de cinco kilómetros había muy pocas edificaciones".

El entonces abogado del Chapo en México, José Refugio Rodríguez, dijo a Univision que esta información "no se ajusta a la realidad y no justifica el cambio de penal que hicieron ellos".

"Joaquín Guzmán vivió un infierno cuando lo volvieron a detener. No lo dejaban dormir, cada cuatro horas le pasaban lista, lo vigilaban las 24 horas del día. ¿De dónde sacan que se iba a fugar?" , dijo el abogado en entrevista.

Vigilancia obsesiva

"El Chapo les dice a los policías: oigan, si ustedes me escoltan al lugar al que voy, si me acompañan, van a tener la vida arreglada, la vida solucionada. Y los policías federales se niegan", relató el ex Comisionado.