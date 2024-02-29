Destacando los creadores Latinoamericanos y Celebrando la Diversidad de nuestra cultura

Stitch Lab regresa con la séptima edición de su esperada tienda pop-up en el Miami Design District, que se llevará a cabo del viernes 15 al domingo 17 de marzo. Hasta el día de hoy, la reconocida incubadora de moda ha dado a conocer cientos de diseñadores de moda Latinoamericanos en Estados Unidos, impulsando los objetivos y sueños de la próxima generación de talentos de diseño en la región.

Gracias a sus ingeniosas experiencias de consumo en persona y a través de un diverso marketplace online, Stitch Lab ha presentado a los compradores estadounidenses un mundo nuevo de la moda, donde la sostenibilidad y la mano de obra artesanal realzan diseños originales llenos de estilo y tradición.

Una vez más, Stitch Lab vuelve a presentar su exclusivo pop-up de primavera en Miami durante tres días, comenzando con un cóctel privado el jueves, 14 de marzo y el pop-up abierto al público general del viernes 15 al domingo 17 de marzo en el espacio de Paradise Plaza, continuando su colaboración con el Miami Design District, como patrocinador oficial y anfitrión. Esta edición, Stitch Lab contará con la participación de 43 diseñadores procedentes de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y México.

"Nuestra tienda pop-up es una gran celebración que se caracteriza por la diversidad de creatividad latinoamericana, donde talentosos diseñadores de moda logran transmitir sus historias culturales a través de sus creaciones", dijo Karina Rosendo, fundadora y CEO de Stitch Lab. "Nuestra misión es seguir desarrollando la plataforma para que estos maravillosos creativos se den a conocer y logren oportunidades nuevas de negocio en este país, al mismo tiempo que seguimos fomentando una comunidad real, que se apoya mutuamente y que abraza la riqueza de nuestro patrimonio cultural".

Stitch Lab se complace en anunciar su continua colaboración con el instituto Marangoni como aliado educativo oficial y con Modern Luxury 's Ocean Drive Magazine .

El pop-up de tres días estará situado en la tercera planta de Paradise Plaza, en el Miami Design District, en 151 NE 41st Street, del 15 al 17 de marzo de 2024. La entrada es gratuita.