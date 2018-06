Murió Concepción Hernández, el rostro de la tragedia que ha dejado el volcán de Fuego

Concepción Hernández falleció este miércoles a las 12:30 de la madrugada. Los médicos explicaron que como consecuencia de la erupción del volcán de Fuego sufrió quemaduras de tercer grado en 50% de su cuerpo, una falla renal aguda y no soportó la hemodiálisis a sus 88 años, cuenta el diario guatemalteco Prensa Libre . El hombre cuya imagen dibujó la tragedia que vive Guatemala desde el domingo es ahora uno de los 75 fallecidos .

"Me duele, me duele, ya no aguanto", le dijo conmocionado al corresponsal de ese diario Carlos Paredes, que le preguntaba cómo había logrado sobrevivir. Sus zapatos estaban rotos y sus pies quemados.