“No sé si voy a soportar esta tragedia": al menos 65 muertos deja la erupción del volcán de Fuego

“No puedo creer lo que le pasó a Mildred Josefa. No lo puedo creer. Apenas hace dos días la vi jugando en el parque con sus primos. ¿Por qué tienen que suceder estas cosas en Guatemala? ”, relata a Univisión Noticias la señora Carmen Morales, que conocía a una de las niñas.

Los pobladores aún no dan crédito a lo que sucedió y temen que el volcán siga en erupción.

Según cuentan algunos vecinos los retumbos del volcán se empezaron a escuchar una noche antes de la tragedia. Pero como es común que eso suceda durante varias épocas del año, no le pusieron atención. Pensaron que se trataba de algo que no pasaría a más, hasta que el domingo, entre 2:00 y las 4:00 de la tarde, se produjo el fatal desenlace.

“No sé si voy a soportar esta tragedia, mis dos sobrinos se murieron y esta tristeza me está matando”, cuenta una vecina que no quiso dar su nombre. Ella abandonó su vivienda cerca de las 5:00 de la tarde, cuando personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) le ordenó salir. De no haberlo hecho, habría fallecido junto a sus vecinos.