Cientos de desaparecidos por el volcán de Fuego: Guatemala busca supervivientes con el temor a nuevas avalanchas

Los datos no los tiene ni la Municipalidad ni la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por si eso fuera poco, tampoco se sabe la cantidad de personas que vivían en el sector.

A contrarreloj

“Es un horno lo que hay debajo de muchos de los escombros, tenemos que trabajar con mucho cuidado para evitar que más personas resulten heridas, no es tarea fácil, pero vamos a dar hasta nuestro último esfuerzo para encontrar a más personas con vida”, relata Reyes mientras se limpia el sudor de los brazos y la cara durante la entrevista después de descender de la zona cero.

A pocos metros de él se encuentra Carlos Arturo España, un bombero voluntario que tiene la mirada fija en el horizonte: “ A mí me ha tocado sacar tres cadáveres, los de dos niños y un adulto , es algo muy doloroso, pero tengo que seguir laborando, no puedo dejar de ayudar”, comentó.

La erupción del domingo es la más fuerte desde 1979 del Volcán de Fuego y durante los últimos 39 años no se había producido ninguna similar.

Algunas de las personas que vivían en ese punto critican con fuerza a las autoridades y resaltan que no hay protocoles de evacuación. “ No es posible que esto haya pasado y no existieran planes de emergencia”, destaca Marcelino Reyes, quien perdió su vivienda.