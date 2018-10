“Nunca se está listo”: cómo eligen los pacientes moribundos su último día

Al final, no fue fácil para Aaron McQ decidir cuándo morir. Este hombre de 50 años, un ex viajero del mundo residente en Seattle (Washington), triatleta y ciclista, descubrió que tenía leucemia hace cinco años, a lo que siguió un diagnóstico aún más severo en 2016: una rara forma de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Control sobre tu destino

En noviembre pasado, los médicos le dijeron que tenía seis meses o menos de vida. La elección, dijo, no fue la muerte sobre una vida sana, sino un "resultado certero" frente a la opción de un final prolongado, doloroso y "desconocido". "No quiero morir", dijo. "Estoy muy vivo, pero estoy sufriendo. Y prefiero que no sea una sorpresa".