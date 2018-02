¿El fútbol americano necesariamente causa lesiones cerebrales? La respuesta es mucho más compleja de lo que se cree

Para muchos, el fútbol americano es un hermoso juego que es fácil de disfrutar, pero complejo de dominar. En una suerte de coreografía donde se mezclan arte y brutalidad, durante cada partido eventualmente ocurre un “gran golpe” o un tackleo desgarrador que cambia el rumbo del juego.

Pero con esta parte del fútbol viene una preocupación justificada sobre los efectos a largo plazo en la salud de quienes lo practican por mucho tiempo, algo que ocurre prácticamente en todos los deportes de contacto de alto impacto. Es posible que los efectos de la participación continua se acumulen silenciosamente hasta que se hagan evidentes más tarde en la vida.



publicidad

Un estudio reciente pareció dar un “gran golpe” al juego mismo del fútbol al descubrir que casi todos los cerebros de 111 jugadores fallecidos de la NFL estudiados mostraban signos de encefalopatía traumática crónica o CTE (por sus siglas en inglés).

Read this article in English on The Conversation

En la Universidad de Florida, nuestro equipo interdisciplinario ha estudiado lesiones cerebrales en atletas, veteranos militares y civiles durante muchos años. Un estudio del cual fuimos coautores, publicado en septiembre de 2017 en JAMA Neurology, concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento en la materia.



Si bien el trauma cerebral repetitivo es el mayor factor de riesgo para CTE, nuestros hallazgos sugieren que hay muchos problemas asociados de enfermedades neurodegenerativas que debemos tener en cuenta a medida que desarrollamos formas de mantener seguros a nuestros atletas, tanto jóvenes como mayores.

La explosión de las conmociones cerebrales

Las conmociones cerebrales son el resultado de un impacto mecánico en el cerebro que produce cambios transitorios en el conocimiento o la conciencia y una variedad de otros síntomas. Un estudio de 2016 informó que entre 1.1 millones y 1.9 millones de conmociones cerebrales ocurren cada año en niños.

Aunque las conmociones cerebrales diagnosticadas han sido el foco central, no son el único problema o el principal. También existe una creciente preocupación sobre los impactos subcontrolados, los golpes repetitivos que pueden no ser lo suficientemente graves como para causar síntomas clínicos. Puede haber cientos de impactos subcontrolados por jugador, por año.



Los investigadores están tratando de encontrar el mejor casco para evitar las conmociones cerebrales, al igual que los médicos están estudiando la mejor manera de tratarlas. iStock



En respuesta a la preocupación generalizada, las organizaciones deportivas organizadas –desde Pop Warner, la NCAA, hasta niveles profesionales– han desarrollado e implementado protocolos de gestión de conmociones cerebrales para ayudar en su identificación y gestión.

Sin embargo, la atención masiva dada a la gestión y prevención de la conmoción cerebral ha producido un nivel de pseudociencia pública sobre CTE que actualmente supera al que se conoce científicamente sobre el trastorno.

Enlaces faltantes y lagunas en el conocimiento

Varios estudios científicos han relacionado al trauma cerebral repetitivo con el CTE.

El CTE es una “tauopatía” en la que la proteína tau que se produce normalmente se pliega mal y se acumula en las profundidades de los pliegues (surcos) del cerebro, en regiones que también pueden ser susceptibles a las fuerzas mecánicas durante los impactos en la cabeza. La acumulación anormal de la proteína tau da lugar a una cascada en la patología cerebral que conduce al deterioro cognitivo, problemas neuropsiquiátricos (depresión, ansiedad, agresión, control de los impulsos), disminución funcional y, finalmente, la muerte.



El estudio publicado el 25 de julio que mostraba CTE en 110 de los 111 ex jugadores de la NFL fallecidos reflejaba una asombrosa tasa de prevalencia del 99%.



Los resultados fueron informados por los medios de comunicación de todo el mundo, lo que llevó a muchas personas a pensar que el CTE es un resultado casi inevitable del fútbol u otros deportes.

¿Pero es? Y lo más importante para los padres, entrenadores y fanáticos, ¿cuál es el riesgo real para mis hijos, mis jugadores y mi equipo?

Las respuestas a estas preguntas aún no se conocen, aunque es muy probable que el riesgo para el jugador individual sea considerablemente menor de lo que sugieren los resultados de la investigación disponible.

Dos hechos importantes deben ser considerados.

En primer lugar, todos los estudios de CTE se han llevado a cabo en pequeñas muestras de cerebros enviados a centros de investigación de CTE por familias de ex jugadores que han tenido dudas sobre los problemas y síntomas cognitivos, psiquiátricos o de comportamiento posteriores a la jubilación.



publicidad

La probabilidad de encontrar patología en los cerebros de estos jugadores sintomáticos es alta, pero estos resultados no se pueden generalizar a todos los ex jugadores de fútbol, muchos de los cuales llevan una vida sana durante su jubilación.



AP-NFL

En segundo lugar, ningún estudio ha evaluado ni a un solo jugador vivo para determinar si él o ella exhibió los signos cognitivos, psiquiátricos o de comportamiento de CTE, y luego siguió a esa persona a la autopsia para verificar que la patología asociada con CTE realmente existe en sus cerebros.

Por lo tanto, no conocemos la prevalencia real de CTE en la población general de jugadores, aunque es seguramente mucho menor que los citados por estudios de jugadores sintomáticos.

¿Por qué algunos tienen CTE y otros no?

Tampoco sabemos mucho sobre quién desarrolla CTE y quién no. Hay más de 10,000 jubilados vivos de la NFL, sin embargo, toda la ciencia de CTE se basa en muestras de menos de unos pocos cientos de ex jugadores y un puñado de atletas de otros deportes. Esto significa que algunos de los expuestos al riesgo de impactos repetitivos en la cabeza desarrollan CTE, pero la mayoría no.



publicidad

Hay varios factores que pueden contribuir al desarrollo de la disfunción y la enfermedad del cerebro, que incluyen:

Factores de riesgo médicos o genéticos.

Problemas médicos y psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastornos del sueño y abuso de medicamentos recetados u otras drogas y sustancias.

Reducción del logro educativo o de alfabetización, o privación socioeconómica.

Además, algunos atletas tienen dificultades para ajustarse al retiro, lo que provoca inadaptación psicosocial y psiquiátrica, dificultades maritales o financieras, abuso de sustancias y otros problemas de comportamiento.

Los impactos repetitivos en la cabeza pueden aumentar el riesgo de CTE, pero sin duda intervienen otros factores para determinar si el riesgo se convierte en realidad. La reducción del riesgo de CTE también implicará dirigir y tratar estos otros factores.

Lo que los padres, entrenadores y atletas necesitan saber

Tenemos que tomar en serio las posibles consecuencias para la salud de la exposición prolongada a impactos repetidos en la cabeza y conmociones cerebrales.

Dicho esto, las decisiones de los padres para retirar a los niños de los deportes de contacto deben sopesarse con los muchos aspectos positivos comprobados de la participación en deportes de equipo. Las decisiones no deben basarse en una evaluación de riesgos inflada. Varios estudios han demostrado que la participación atlética recreativa o escolar en la juventud no conlleva un riesgo adicional significativo para la salud cerebral más adelante en la vida.



publicidad

Aún así, el cerebro en desarrollo puede ser más susceptible a las lesiones y puede tomar más tiempo para recuperarse. El conocimiento del jugador individual y su respuesta a las lesiones debe guiar a los padres, entrenadores y atletas en la toma de decisiones. Algunos jóvenes son más propensos a lesiones que otros, y algunos tienen otras condiciones (por ejemplo, TDAH, discapacidad de aprendizaje) que pueden afectar la forma en que reaccionan al impacto en la cabeza. Cuando se consideran todos los factores, el factor de predicción más fuerte de la recuperación es la gravedad de los síntomas iniciales.

Todos los estados tienen ahora una legislación que exige que las escuelas públicas tengan un programa de conmoción cerebral. Los padres deben preguntar a su escuela u organización deportiva cuáles son sus políticas con respecto al manejo de la conmoción cerebral.



Joven hispano de Texas trabaja en un sistema que promete poner fin a las conmociones cerebrales en el futbol americano Univision 0 Compartir

Mientras que los fabricantes de cascos desarrollan modelos que podrían proporcionar una mayor protección, no hay suficiente evidencia para recomendar uno sobre otro. Sin embargo, sabemos que es necesaria una colocación adecuada de cascos y equipo de protección para obtener el beneficio protector completo.

Se han implementado algunas medidas para reducir la posible exposición y riesgo. El programa de fútbol de la Universidad de Dartmouth ha reducido significativamente las prácticas de contacto para su equipo de fútbol. Otros equipos y organizaciones de Ivy League han seguido su ejemplo. La NCAA recomendó recientemente la eliminación de prácticas dos veces al día y restringió el número de prácticas de contacto permitidas en el fútbol.



publicidad

Los médicos y entrenadores de la Universidad de Florida están utilizando datos de sensores de casco diseñados originalmente para ayudar a detectar las conmociones cerebrales para informar al cuerpo técnico sobre los ejercicios prácticos específicos y las configuraciones de almohadillas que pueden suponer un riesgo mayor para que dichos ejercicios puedan ajustarse.

Las investigaciones en curso para este importante tema se centran en desarrollar técnicas para un diagnóstico preciso mientras un individuo está vivo y comprender la fisiopatología exacta que podría informar el futuro tratamiento modificador de la enfermedad, además de nuestros tratamientos actuales dirigidos a la reducción de los síntomas.

Para aquellos atletas que eligen continuar con los deportes que aman, esperamos innovaciones y políticas continuas que hagan su participación lo más segura posible.



* Russell M. Bauer es profesor de Psicología Clínica, Salud y Neurología en la Universidad de Florida.

* Michael S. Jaffee es vicepresidente del Departamento de Neurología de la Universidad de Florida.