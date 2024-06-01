Qué es el “voto oculto” al que se refiere la oposición en México (¿y es posible una "sorpresa" este domingo?)

Video ¿Qué pasa con el voto desde que sale del exterior y llega a la República Mexicana?: Te decimos

Ante la amplia ventaja que la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, ha mantenido en las encuestas en México, algunos analistas han dicho que las mediciones podrían haber ignorado un “ voto oculto” que la oposición dice podría darle una “sorpresiva” victoria.

El segundo lugar en las encuestas lo ha mantenido Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Gálvez ha insistido que quienes han declarado en las encuestas estar “indecisos” son los votantes que podrían darle la victoria.

“ Faltan los indecisos, que son los votos switchers, los que votaron por AMLO y que pueden cambiar su voto hacía nosotros”, declaró en una reciente conferencia de prensa.

Ella ha reiterado que quienes apoyaron en el 2018 al mandatario Andrés Manuel López Obrador, popularmente conocido como AMLO, y ahora están “desencantados” del gobierno, darían un viraje hacia la alianza opositora en la votación del 2 de junio.

La mayoría de las encuestas en México marcan una distancia de entre 15 y 20 puntos entre Sheinbaum y Gálvez. Esa ventaja a favor de Sheinbaum se ha mantenido con variaciones mínimas desde que iniciaron las campañas el 1 de marzo.

Algunas encuestas recientes han reflejado un elevado porcentaje de votantes “indecisos”, pero expertos consultados por Univision Noticias coinciden en que es difícil saber si estos terminarán inclinándose por una opción u otra o si acudirán a votar.

En un lejano tercer lugar se ha mantenido el candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

¿Qué es el “voto oculto” de las elecciones de México?

Pablo Parás, socio fundador de la encuestadora Data Opinión y Pública y Mercados, dijo que el “voto oculto” es un fenómeno que ha sido estudiado desde hace años para entender por qué en algunas ocasiones las personas encuestadas deciden esconder sus verdaderas preferencias.

“Si tu empiezas a detectar que tus comportamientos son rechazados por la mayoría es probable que decidas llegar a ocultar tus preferencias”, dijo a Univision Noticias.

El experto en encuestas apuntó que en los comicios del 2000 observó los efectos del “voto oculto”, cuando México experimentó con el triunfo del PAN el fin de la era en la cual el PRI gobernó de forma ininterrumpida por más de 70 años.

Parás dijo que las encuestas que realizó antes de las elecciones arrojaron una sobreestimación del voto a favor del PRI, que apuntaba a una victoria de ese partido en las elecciones. Al final, el candidato del PAN, Vicente Fox, triunfó con una ventaja de 9 puntos porcentuales.

En aquel entonces, explicó, los votantes aún temían a las posibles repercusiones de apoyar a un partido distinto al que había ejercido el poder durante décadas.

“Parece ser que sí había un voto oculto, y otra vez, ahorita estamos sospechando que puede ser parte de lo que está sucediendo en las encuestas”, declaró Parás haciendo referencias a quienes dicen que podría haber un viraje a favor de Gálvez.

El “voto oculto” no existe, según otros expertos

Sin embargo, para Rodrigo Galván, director de la encuestadora De las Heras Demotecnia, el “voto oculto” no existe.

“El voto oculto así como el de ‘los indecisos’ son términos inventados por los encuestadores cuando nos equivocamos en las encuestas”, dijo Galván a Univision Noticias.

Galván declaró que el argumento planteado por la oposición sobre que podrían obtener la victoria ante una alta participación ciudadana en los comicios en realidad derivaría en un triunfo aún más amplio para Sheinbaum.

“Las preferencias no se han movido en 10 meses (a favor de Sheinbaum)”, dijo Galván. “La oposición asume que si más gente vota puede ganar. Si la participación sube, Claudia ganaría por mayor número de votos”.

Existe probabilidad de una “sorpresa” en las elecciones de México

En un artículo del 19 de mayo, la Junta Editorial del diario estadounidense The Wall Street Journal también opinó sobre las implicaciones de un posible “voto oculto” en los comicios mexicanos.

“El sesgo de muestreo y la posibilidad de un gran voto oculto aún podrían producir una sorpresa”, dijo el WSJ en su editorial.

De acuerdo con el WSJ, López Obrador, impulsor de la carrera política de Sheinbaum, ha hecho uso de sus “aliados mediáticos” para afirmar que las elecciones “ya terminaron” y que el triunfo de su candidata debe darse por sentado.

Por su parte, Parás dijo que algunas de las razones por las que las personas encuestadas podrían estar ocultando sus intenciones de voto están relacionadas con el temor a perder beneficios gubernamentales.

Sin embargo, reiteró que, aunque es baja la probabilidad de un viraje de los votantes a favor de la oposición, sí podría ocurrir por los efectos de los votantes que no revelaron sus intenciones de voto en las encuestas por distintos motivos.

“ Veo difícil que se estén equivocando todas las encuestas”, dijo Parás. “Pero por supuesto que existe la probabilidad de que esto no esté definido (el resultado de los comicios)”.

