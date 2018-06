¿Cómo comenzó el escándalo del supuesto lavado de dinero?

"Si queda este candidato (...) nos vamos al cielo"

Anaya culpa a Peña Nieto

" Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia. Y no me voy a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar y México va a cambiar", culmina en el mensaje.