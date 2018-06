“Sí, mira, yo no soy culpable, pero si lo soy, me las mocho, punto”, respondió el candidato a un estudiante, quien hacía referencia a la promesa (o amenaza) que el propio ‘Bronco’ hizo en un debate con sus contrincantes en el que dijo que en un eventual gobierno suyo le “mocharía las manos” a los que sean sorprendidos en actos de corrupción.

“Con mucho gusto lo haría para demostrar que en México hay hombres honestos, No tengo miedo a eso porque sé que tengo la razón”, respondió Calderón

“Por eso mi propuesta de mochar la mano, que es en serio, y además es bíblico. Mateo 5.30, léanlo, eso cambió el mundo, hoy puede cambiar a México. No soy carnicero, ni quiero hacerlo, alguien me preguntó un día: ¿Y qué va a hacer con las manos? Ese ya no es mi problema”.