“Me sentía triste y muy confundida por la pérdida de mi esposo porque estuve con él 13 años. Pero he transformado esa tristeza y ese coraje en fuerza. Hoy soy parte de ese grupo de personas que han perdido un familiar, pero me he vuelto fuerte. La principal razón por la que tomé esta decisión fue por mis hijos, por el sueño de mi esposo y por el pueblo, porque ya estamos hartos de la situación de violencia que se vive”, señaló.

Buscar un puesto político en medio de la violencia

Pese a todo este clima de violencia, María del Carmen asegura no tener miedo y dice que hasta ahora no ha recibidos amenazas.

“No tengo miedo, claro que no soy indiferente a la situación de violencia que estamos viviendo y vamos a tomar las medidas necesarias para continuar trabajando. Mi esposo siempre me decía que hay dos tipos de miedo, el positivo y el negativo. Yo decidí basarme en el que me impulsa a seguir adelante porque si me quedo en el que me paraliza, no podré hacer justicia ni ayudar a mi pueblo”, dijo.