¿A quién beneficia la renuncia de Margarita Zavala a la contienda presidencial de México?

La renuncia de Zavala se dio justo a la mitad de la campaña por la Presidencia. La política recorrió un camino difícil para llegar a la boleta electoral : en octubre renunció a su militancia en el PAN, al asegurar que no había condiciones para una contienda interna justa, y después tuvo que reunir más de 866,000 firmas para obtener su candidatura independiente.

Hoy en Tercer Grado hablo de mi decisión por el futuro del país que merecemos. Me retiro y no declino por nadie. Por congruencia y por el valor de la democracia para nuestro país. #MargaritaEnTercerGrado https://t.co/WuPVNSQcms vía @YouTube

“Hace un año, Margarita salía muy bien en las encuestas. En los careos incluso hacía frente a López Obrador. Pero a lo largo de los meses fue decreciendo hasta porcentajes muy bajos de 3 o 4%. Margarita ya no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Me parece un acto de sensatez su renuncia, mas no de valentía como se ha dicho”, dijo.