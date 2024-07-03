Reportes indican que Biden analiza la viabilidad de su candidatura y que los próximos días serán clave

Video ¿Los demócratas reemplazarán a Biden por otro candidato para las elecciones? El análisis en Línea de Fuego

El presidente Joe Biden afirmó a un aliado clave que sabe que tal vez no pueda salvar su candidatura si no puede en los próximos días convencer al público estadounidense de que está preparado para seguir en el poder si gana los comicios de noviembre, después del desastroso desempeño en el debate de la semana pasada.

Según reportes del diario The New York Times y la cadena CNN, el mandatario, de quien el aliado enfatizó que todavía está profundamente inmerso en su carrera por la reelección, "entiende que sus próximas apariciones de cara al fin de semana festivo, incluida una entrevista programada para el viernes con ABC News y mítines de campaña en Pennsylvania y Wisconsin", serán cruciales.

"Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente" al final del fin de semana, dijo el aliado citado por el Times refiriéndose al desastroso debate de la semana pasada.

CNN indicó, citando fuentes cercanas a Biden, que "el presidente ha reconocido en privado que los próximos días son fundamentales para poder salvar su candidatura a la reelección presidencial", y dejó en claro al aliado ayer martes "que comprende lo que lo impulsaría a aceptar: 'Simplemente no está funcionando'".

Pese a estos reportes independientes de ambos medios, el portavoz de la Casa Blanca Andrew Bates dijo esta mañana que se trata de información "absolutamente falsa".

Lo que sí es un hecho confirmado es las reacciones anónimas de innumerables demócratas preocupados por el desempeño de Biden. Sin embargo, ya uno de ellos pidió públicamente la renuncia de Biden a la nominación.

Se trata del representante demócrata Lloyd Doggett de Texas, quien dijo el lunes en un comunicado: “Represento el corazón de un distrito del Congreso que alguna vez estuvo representado por Lyndon Johnson. En circunstancias muy diferentes, tomó la dolorosa decisión de retirarse. El presidente Biden debería hacer lo mismo”.

De acuerdo a un reporte de The Washington Post, el senador demócrata Joe Manchin consideró romper públicamente con Biden el domingo. Según el diario de la capital, Manchin informó a algunos de sus aliados clave que pensaba romper con Biden en una entrevista en un programa de noticias dominical pero fue disuadido por demócratas de alto nivel, incluyendo al jefe de la mayoría en el Senado, el senador por Nueva York Chuck Schumer.

Lo cierto es que principales figuras del partido ahora piden más apertura y detalles sobre la salud y el estado mental del presidente. La cadena CNN reporta este miércoles que todo esto ocurre "a medida que la ansiedad por su campaña de reelección se convierte en una amenaza cada vez más genuina a su control de la nominación demócrata".

Las encuestas respaldan los temores de los demócratas

Múltiples reportes posteriores al primer debate presidencial celebrado el pasado 27 de junio en Atlanta insisten en un pánico generalizado en el Partido Demócrata en relación a las posibilidades del triunfo del presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre. Varias encuestas conducidas después del evento parecen sustentar ese sentimiento.

El deslucido desempeño de Biden contrastó con el del expresidente Donald Trump quien, a pesar de haber mentido profusamente y evadido las preguntas de los moderadores, fue percibido como el ganador frente a un Biden cuyas políticas y propuestas quedaron en un segundo plano detrás de su errática participación.



Dejando a un lado lo justo, o no, de juzgar a un candidato por su apariencia y no por sus propuestas y logros, el hecho que confirman las encuestas es que un creciente número de votantes no ve a Biden como capaz de enfrentar el reto de dirigir el destino de Estados Unidos durante el próximo periodo presidencial.

Una encuesta de CBS News publicada el miércoles encontró que Trump no solo había aumentado su ventaja general sobre Biden a 2 puntos porcentuales, sino que ahora el expresidente cuenta con tiene una ventaja colectiva de 3 puntos porcentuales en los decisivos estados péndulo.

Iguallmente, en un nuevo sondeo de CNN realizado por la encuestadora SSRS entre el 28 y el 30 de junio, tres cuartas partes de los votantes estadounidenses dicen que el Partido Demócrata tendría más posibilidades de ganar la Casa Blanca con un candidato distinto a Biden

Según esa encuesta, el índice de aprobación de Biden alcanzó su punto más bajo hasta la fecha después del debate y un enfrentamiento entre los virtuales candidatos de los partidos principales pone a Trump como el ganador con 6 puntos porcentuales de ventaja, 43% a 49%.



La encuesta de CNN no es la única en reflejar la falta de confianza en Biden.

Un sondeo de opinión AtlasIntel, muestra a Trump con una ventaja de poco más cinco puntos sobre Biden, 45.5% contra 40.3%.

Esta encuesta fue realizada entre el 26 y el 28 de junio, por lo que presumiblemente parte de quienes participaron en la encuesta pueden haber visto la actuación de Biden en el debate o haber escuchado sobre ella.

De acuerdo a la herramienta de seguimiento de encuestas de Univision Noticias, si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, Trump tendría una ventaja de 2.7 puntos porcentuales sobre Biden.

La encuesta hecha por Morning Consult, publicada el 1 de julio, es la que más favorece al presidente entre las usadas para el promedio de Univision Noticias y aún en ella Trump muestra una ventaja de un punto sobre el presidente.

La Casa Blanca no es lo único que está en juego

Parte del sobresalto que acoge a los demócratas es el de que la debilidad de la candidatura de Biden podría afectar otras contiendas, especialmente en el Senado, donde tienen una mayoría de solo un escaño, incluyendo a cuatro senadores independientes; Krysten Sinema de Arizona, Bernie Sandres de Vermont, Angus King the Maine y Joe Manchin de Virginia del Oeste, que actualmente votan con ellos.

Los demócratas necesitan de un candidato presidencial fuerte para mantener el control del Senado, donde tienen que defender tres escaños que ocupan actualmente en estados ganados por Trump en 2020, y cinco más en estados donde el presidente Biden ganó por 3 puntos porcentuales o menos.

Lo anterior contrasta con la situación de los republicanos quienes no defienden ningún escaño en estados que votaron por Biden en 2020, o que prefirieron a Trump por 3 puntos o menos.

La situación en la Cámara de Representantes es ligeramente más favorable para los demócratas donde la encuesta de CNN muestra una contienda casi empatada en la que el 47% de los votantes registrados dice que elegiría al candidato republicano en su distrito, el 45% al demócrata.

