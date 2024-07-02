Cambiar Ciudad
Joe Biden

El congresista Lloyd Doggett pide a Biden que abandone la candidatura presidencial: es el primer demócrata en hacerlo públicamente

Lloyd Doggett, legislador demócrata de la Cámara de Representantes, se ha convertido en el primero del partido en pedir públicamente que el presidente Joe Biden renuncie a su cargo como candidato demócrata citando que el flojo desempeño de Biden en el debate porque no pudo "defender eficazmente sus muchos logros".

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video “Ambos candidatos lucieron mal”: análisis del debate entre Joe Biden y Donald Trump

El representante Lloyd Doggett, de Texas, dijo en un comunicado que Biden debería "tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse".

El representante Lloyd Doggett, de Texas, dijo en un comunicado que Biden debería “tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse”.

“Mi decisión de hacer públicas estas fuertes reservas no se toma a la ligera ni disminuye de ninguna manera mi respeto por todo lo que el presidente Biden ha logrado”, dijo Doggett.

“Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, y no con él mismo, tengo la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Respetuosamente, le pido que lo haga”.


Doggett, que representa a un distrito con sede en Austin y está cumpliendo su decimoquinto mandato en el Congreso, es el primer legislador en funciones de su partido que declara públicamente lo que muchos han estado susurrando en privado a puerta cerrada desde el debate de la semana pasada.

El débil desempeño de Biden provocó un pánico inmediato incluso entre sus partidarios más fervientes, lo que llevó a muchos a preguntarse si el político de carrera, de 81 años, es el candidato demócrata más fuerte para enfrentarse a Trump, el presunto candidato presidencial republicano, en noviembre.

Video ¿Los demócratas reemplazarán a Biden por otro candidato para las elecciones? El análisis en Línea de Fuego

Las elecciones 2024 se complican

Más allá de la Casa Blanca, el control de ambas cámaras del Congreso también está en juego en noviembre, y los demócratas se encuentran defendiendo muchos más escaños en el Senado que los republicanos.

La explosiva declaración de Doggett se produjo minutos después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata por California, dijera a MSNBC el martes que cree que "es una pregunta legítima" si el desempeño vacilante de Biden es solo "un episodio o es una condición".

"Cuando la gente hace esa pregunta, es legítima... sobre ambos candidatos", dijo Pelosi.

La demócrata dijo que no había hablado con Biden desde el debate, pero enfatizó que el presidente está “en el pleno de sus facultades, en cuanto a su conocimiento de los temas y de lo que está en juego”.

Video Te explicamos qué sigue tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump


Biden tuvo una mala performance contra Trump, de 78 años, en el primer debate presidencial de la campaña, en que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo, lo que exacerbó los temores sobre su agudeza mental.

Desde ese día los directivos demócratas se han mostrado vacilantes, quizá para dar a Biden la oportunidad de calmar las preocupaciones con una rueda de prensa sin teleprónter (aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara), o una larga entrevista, que dará el viernes, según ABC News.

