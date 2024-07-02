El congresista Lloyd Doggett pide a Biden que abandone la candidatura presidencial: es el primer demócrata en hacerlo públicamente

Un legislador demócrata se volvió este martes el primero del partido en pedir públicamente que el presidente Joe Biden renuncie a su candidatura por la reelección, tras considerar que el desempeño en el debate contra Donald Trump no logró “defender eficazmente sus muchos logros”.

El representante Lloyd Doggett, de Texas, dijo en un comunicado que Biden debería “tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse”.

“Mi decisión de hacer públicas estas fuertes reservas no se toma a la ligera ni disminuye de ninguna manera mi respeto por todo lo que el presidente Biden ha logrado”, dijo Doggett.

“Reconociendo que, a diferencia de Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con nuestro país, y no con él mismo, tengo la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Respetuosamente, le pido que lo haga”.



Doggett, que representa a un distrito con sede en Austin y está cumpliendo su decimoquinto mandato en el Congreso, es el primer legislador en funciones de su partido que declara públicamente lo que muchos han estado susurrando en privado a puerta cerrada desde el debate de la semana pasada.

El débil desempeño de Biden provocó un pánico inmediato incluso entre sus partidarios más fervientes, lo que llevó a muchos a preguntarse si el político de carrera, de 81 años, es el candidato demócrata más fuerte para enfrentarse a Trump, el presunto candidato presidencial republicano, en noviembre.

Las elecciones 2024 se complican

Más allá de la Casa Blanca, el control de ambas cámaras del Congreso también está en juego en noviembre, y los demócratas se encuentran defendiendo muchos más escaños en el Senado que los republicanos.

La explosiva declaración de Doggett se produjo minutos después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, demócrata por California, dijera a MSNBC el martes que cree que "es una pregunta legítima" si el desempeño vacilante de Biden es solo "un episodio o es una condición".

"Cuando la gente hace esa pregunta, es legítima... sobre ambos candidatos", dijo Pelosi.

La demócrata dijo que no había hablado con Biden desde el debate, pero enfatizó que el presidente está “en el pleno de sus facultades, en cuanto a su conocimiento de los temas y de lo que está en juego”.

Biden tuvo una mala performance contra Trump, de 78 años, en el primer debate presidencial de la campaña, en que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo, lo que exacerbó los temores sobre su agudeza mental.

