3 frases ofensivas de Trump que pasaron casi desapercibidas en el debate por el fiasco de Biden (incluida una sobre los latinos)

Tras la noche del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, la performance del presidente fue tan mala que los medios en general parecieron no hablar de otra cosa.

Sin embargo, la de Trump, como suele suceder casi siempre con él, también dejó mucho que desear. Es cierto que, comunicándose, el republicano fue más asertivo y efectivo, sin embargo, lanzó afirmaciones engañosas o falsas una tras otras, además de algunas referencias que para muchos resultaron ofensivas.

Por ejemplo, dijo que Estados Unidos se transformó en "un nido de ratas" en buena parte por los migrantes, a quienes también acusó de robarles los trabajos a los negros y a los hispanos que viven en el país.

1. "Trabajos de negros" y "trabajos de hispanos"

Trump dijo que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos están "robando" los puestos de trabajos de "negros e hispanos", en una aparente alusión al prejuicio que asocia a estos grupos con determinados empleos de servicios o de baja calificación.

La conductora del debate, Dana Bash, le había preguntado a Biden qué le diría a los votantes negros que están decepcionados sobre su gestión.

Biden empatizó con ellos, dijo "no los culpo por estar decepcionados... la inflación todavía los está lastimando mucho". Pero luego comenzó a hablar pronto de sus propuestas para ayudar a la comunidad afroestadounidense. "Por ejemplo, propuse la idea de que cualquier familia negra que compre una casa por primera vez debería recibir un crédito fiscal de $10,000", aseguró Biden, añadiendo luego menciones a los beneficios para pagos de deudas estudiantiles que él impulsó.

Cuando llegó el momento de Trump, el expresidente se desató con una retahíla de frases exageradas, engañosas o falsas e igualmente incoherentes.

"Está culpando a la inflación. Y tiene razón, ha sido muy mala. Él causó la inflación y está matando a las familias negras y a las familias hispanas y a casi todo el mundo. Está matando a la gente. Ya no pueden comprar alimentos. No pueden. Si nos fijamos en el coste de los alimentos, que se ha duplicado, triplicado y cuadruplicado, no pueden vivir. Ya no viven...", dijo Trump

Y continuó: "El hecho es que su 'gran matanza' de los negros son las millones de personas a las que ha permitido entrar por la frontera. Están robando los trabajos de negros, ahora y podrían ser 18, 19 y hasta 20 millones de personas que están robando los trabajos de los negros y están robando los trabajos de hispanos y todavía no lo ha visto, pero va a ver algo que va a ser lo peor de nuestra historia".

El problema con estas frases de Trump es que en su mayoría son falsas y, de hecho, también incomprobables porque termina diciendo que el supuesto robo de esos millones de puestos de trabajo "todavía no se ha visto".

La frase “trabajos de negros” fue ampliamente condenada por líderes negros progresistas como algo insultante, porque parece decir que los afroestadounideses y los latinos tienen trabajos no cualificados. “Todavía me pregunto qué es un ‘empleo de negro’”, bromeó Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata.

“No existe tal cosa como un trabajo de negro. Esa (una) caracterización mal informada... somos médicos, abogados, maestros de escuela, policías y bomberos. La lista continúa”, dijo Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

Los aliados de Trump respondieron a las críticas: "Se refería a los trabajos de los negros... Es cualquier trabajo. En lugar de que los negros tengan acceso ilimitado a todo tipo de trabajos, los inmigrantes ilegales les están quitando sus trabajos”, dijo Diante Johnson, presidente de la Federación Conservadora Negra.

2."Un nido de ratas"

Buena parte del escenario apocalíptico que Trump pintó de Estados Unidos está relacionado, según él, con los inmigrantes . Dijo que Estados Unidos es "un país incivilizado" y un "nido de ratas" porque la gente que pasa por la frontera "está matando a nuestra gente".

"Él es el que mató a la gente con la frontera, incluidos cientos de miles de personas que murieron, y también mata a nuestros ciudadanos cuando entran. Nosotros, estamos viviendo ahora mismo en un nido de ratas. Están matando a nuestra gente en Nueva York, en California, en todos los estados... porque ya no tenemos fronteras... Y debido a sus políticas muy estúpidas, la gente está entrando y están matando a nuestros ciudadanos a un nivel que nunca hemos visto. Yo lo llamo crimen migratorio de Biden", dijo Trump.

"Esto es horrible lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido en nuestro país, somos literalmente un país incivilizado ahora... tenemos que sacar a mucha de esta gente y tenemos que sacarla rápido, porque van a destruir nuestro país", añadió.

Sin embargo, los estudios en general sobre población y criminalidad muestran que los inmigrantes no cometen delitos en mayor proporción que los estadounidenses nativos.

3. Volverse "un palestino" y que "Israel termine el trabajo"

Trump usó el gentilicio "palestino" como un ataque a Biden, lo que provocó el rechazo de muchos, entre ellos defensores de los derechos humanos, que condenaron la referencia calificando las declaraciones de insultantes.

Israel ha matado a cerca de 38,000 palestinos en Gaza, según las autoridades, la mayoría de ellos civiles.

La guerra de Israel, además, ha provocado una crisis humanitaria masiva, hambrunas y destrucción de la infraestructura civil. La actual guerra comenzó tras un ataque de militantes de Hamas el 7 de octubre, en el que mataron a más de 1,100 personas y se llevaron cautivas a otras cerca de 250, según los israelíes.

"El único que quiere que la guerra continúe es Hamas", dijo Biden, hablando de la propuesta para salir del conflicto que él presentó. Biden aseguró que el único freno que se puso a la entrega de armas a Israel fueron unas bombas extremadamente dañinas para ser usadas en zonas densamente pobladas.

A eso, Trump respondió que se había "vuelto como un palestino".

"En cuanto a Israel y Hamas... (Biden) dijo que el único que quiere seguir adelante con la guerra es Hamas. Pero en realidad, Israel es y hay que dejar que ellos terminen el trabajo", dijo Trump, dando a entender que hay que dejar que Israel siga con su ofensiva y no poner ninguna restricción a la entrega de armamento.



"Él no quiere hacerlo. Se ha vuelto como un palestino. Pero no les gusta porque es un palestino muy malo. Es débil".

Luego, Trump, quien en el pasado se ha declarado como el presidente más pro-Israel, fue consultado si en una segunda presidencia "apoyaría la creación de un estado palestino independiente para lograr la paz en la región"

Trump respondió: "Tendría que ver".

El viernes, Trump volvió a utilizar "palestino" para referirse al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, que es judío: "Se ha convertido en palestino porque tienen un par de votos más o algo así".