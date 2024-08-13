Univision Noticias entrevista al expresidente Donald Trump

Pedro Rojas (PR): Primero que nada, muchas gracias por darnos el tiempo para hablar con nosotros, y estamos realmente agradecidos por eso. Absolutamente. Genial. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo te sientes? ¿La curación de tu oreja ha terminado o sigue en proceso, y cuál es la última actualización sobre la investigación del intento de asesinato contra ti?

Donald Trump (DT): Bueno, mi oreja está bien, y me siento muy bien, y las cifras en las encuestas son buenas. Eso es muy importante porque tenemos que ganar para evitar que un liberal de San Francisco entre en el cargo. Ella destruyó San Francisco. Ella destruyó California. No vamos a dejar que destruya nuestro país. Pero mi oreja se siente muy bien. Tuve un poco de suerte. Dios estaba cuidando.

PUBLICIDAD

PR: Y hablando de Dios, sé que esto ha cambiado de muchas maneras. Tu perspectiva sobre la vida y el propósito de esta campaña, ¿puedes describir un poco cómo cambió para ti después de este incidente en Pennsylvania?

DT: Bueno, las probabilidades de que sucediera de la manera en que sucedió, fue obviamente un disparo serio. Me dio bastante bien, pero fue relativamente menor comparado con lo que podría haber sido si no fuera por un octavo de pulgada, literalmente un octavo de pulgada. ¿Puedes creer eso? Así que me siento muy bien con las cosas. Y realmente crees que alguien te está cuidando cuando algo así sucede. Estaba a una distancia lo suficientemente cercana que las personas que son tiradores dirían que lo llamarían el equivalente de un putt de dos pies. Así que tuve mucha suerte, y creo que alguien me estaba protegiendo.

PR: Sr. Presidente, como sabe, hay algunos informes en los últimos días sobre agentes extranjeros tratando de hackear su campaña. ¿Ha sido informado por el FBI? Y si es así, ¿qué le están diciendo?

DT: Bueno, me han informado, y mucha gente piensa que fue Irán, probablemente fue, porque teníamos muy buenas relaciones con mucha gente diferente. Irán era uno que iba a tener una buena relación con nosotros, pero no funcionó porque no estaban haciendo lo correcto. Pero al final, para mí, hicieron lo correcto. Nunca habrías tenido un ataque a Israel, el 7 de octubre nunca habría tenido lugar. Y, ya sabes, algo relacionado, pero no relacionado, tema similar, Rusia nunca habría atacado a Ucrania. Ucrania no iba a ser atacada por Rusia. No lo habrían hecho. Y entonces no habrías tenido inflación y no habrías tenido el desastre de Afganistán y todas las otras cosas que sucedieron con una mala elección y una elección amañada, en realidad. Pero había muchas cosas que serían, el mundo sería un lugar muy diferente ahora si yo hubiera sido presidente durante los últimos cuatro años, en lugar de postularme de nuevo. De cierta manera, me obtuvieron por 12 años en lugar de ocho años, si lo piensas. Podrían haber terminado conmigo ahora mismo, pero lo estamos haciendo muy bien. La campaña parece estar yendo muy bien. Y muy bien, como sabes mejor que nadie, muy bien con los hispanos.

PUBLICIDAD

PR: ¿Te preocupa que alguna de esta información que podría haber sido tomada pueda filtrarse a otros medios de comunicación y poner en riesgo tu campaña de alguna manera?

DT: Bueno, creo que es información bastante aburrida. Y sabemos más o menos qué es. No es información muy importante.

PR: Hablemos de inmigración. El senador JD Vance ha declarado que al menos un millón de migrantes deberían ser deportados inmediatamente. Estoy seguro de que ustedes han estado discutiendo los planes para que te elijan y llegues a la Casa Blanca en enero. ¿Puedes hablarnos sobre los planes que tienes o que has estado discutiendo en cuanto a cómo vas a manejar la inmigración y la seguridad fronteriza una vez que llegues a la Casa Blanca?

DT: Bueno, sí, tenemos personas entrando en nuestro país de todo el mundo, no solo de América del Sur. Todos piensan en América del Sur. Es realmente de todo el mundo. Vienen de África, del Medio Oriente, de Asia. Vienen de todo el mundo, y están entrando porque tenemos gente muy, muy estúpida dirigiendo nuestro país. Permitieron que sucediera. Y ella es la zar de la frontera. Estaba a cargo de la frontera, puesta a cargo por Biden, y ha hecho un trabajo horrible. Es una persona radical de izquierda o liberal, siempre lo ha sido, siempre lo será. Y fue muy débil en la frontera. Podría haber 20 millones de personas aquí, y de esos 20 millones de personas, muchos de ellos salieron de prisiones de otros países, si lo piensas, es como ni siquiera creíble, de instituciones mentales, manicomios de otros países. Y tenemos que sacarlos de aquí. Vamos a sacarlos rápido, también.

PUBLICIDAD

PR: ¿Esperas actuar sobre esta idea inmediatamente tan pronto como llegues a la Casa Blanca?

DT: Tan pronto como llegue, porque ningún país puede sostener esto, estuve mirando en Nueva York hoy. Tienen ataques por todo Nueva York de inmigrantes ilegales, por toda la ciudad. Está siendo atacada por inmigrantes ilegales. Tienen cerca de 100,000 en la ciudad de Nueva York, y son personas duras. Vienen de prisiones, vienen de instituciones mentales, y vienen de todas partes. Son narcotraficantes, y ahora están en nuestro país. Somos como un vertedero, y tenemos personas como Kamala Harris, que es incompetente. Y personas como ella están al mando. Ahora ella está diciendo, oh, ella fue dura en la frontera antes de que simplemente tuviéramos fronteras abiertas. Y eso es lo que quieren. Quieren fronteras abiertas. No lo creo más. Creo que saben que cometieron un error, para ser honesto contigo. Creo que es cómo podría alguien querer esto. Estamos siendo atacados. Es una nueva forma de crimen en los EE. UU. Se llama crimen migrante. Y es causado por Harris, Kamala, ya sabes, Harris. Nadie sabe su apellido. Es Harris. No, todos piensan en ella como Kamala, así que es Kamala Harris. Pero es por ella y Biden.

PR: Sr. Presidente, permítame preguntarle sobre el estado de la carrera en relación con los preparativos para el debate. ¿Se siente cómodo? ¿Está seguro de que va a tener un gran debate en cuanto a esos debates que vienen en septiembre, y hay alguna estrategia que planea usar?

PUBLICIDAD

DT: Bueno, tenemos tres debates programados. Tenemos a Fox. Tenemos ABC noticias falsas. Y lamentablemente, eres parte de ese. Desearía que fueras parte de otro, pero Univision es parte de ese, creo, ¿verdad? Pero tienes eso y tienes NBC, un tercero. Ella solo ha aceptado un debate. No quiere tener más de un debate. Y ese sería ABC. Y creo que serás parte de él, según entiendo. Eso espero. Quiero decir, al menos la mitad de una barra de buenos reporteros y reporteros imparciales, porque creo que su cadena es sobresaliente, tengo que decírselo.

PR: Hablemos de su oponente, Kamala Harris. Ella planea dar un discurso sobre la economía el viernes. Pero sé que tiene algunas diferencias grandes con ella en cuanto al enfoque de manejar la inflación, los impuestos y demás. ¿Puede hablarnos sobre cuál es su plan para la economía y cómo podemos deshacernos de esta inflación que está afectando a tantos millones de hogares en el país?

DT: Claro. Vamos a deshacernos de la inflación. La inflación ha afectado tanto a la población hispana, pero ha perjudicado a todos. Pero las personas que, en su mayoría, sus oyentes, han sido terriblemente perjudicadas por la inflación. Y también ha sido causada en los países de donde vienen, ya sea México u otros lugares. La inflación ha sido causada en gran medida en términos de la región por la política energética de Estados Unidos. Y vamos a perforar, a perforar. Sabes, vamos a estar perforando. Tenemos más oro líquido que cualquier otro país en el mundo, y lo vamos a usar. No lo vamos a tomar de otros países. Éramos independientes en energía. Pronto íbamos a ser dominantes en energía. Y la inflación va a bajar mucho, mucho, y va a bajar rápido. Y cuando eso suceda, ocurren muchas cosas buenas. Ahora, ella nunca va a hacer nada con respecto a la inflación. Ella no tiene idea. Ni siquiera sabe lo que significa, lo que significa la palabra. Y se ve obligada a seguir mis políticas. Sabes, hace mucho tiempo propuse que no hubiera impuestos sobre las propinas. Y hace dos días, ella dijo que no habría impuestos sobre las propinas. Ni siquiera sabe lo que significa. Pero sabes, para los trabajadores, no hay impuestos sobre las propinas. Y ella salió con eso, que era una copia, ya sabes, es una especie de imitación. Y eso es lo que está haciendo ahora con la energía. Ella estaba en contra del fracking desde el día en que nació. Y ahora está totalmente a favor de ello, ya sabes. Pero la gente de Pensilvania y otras personas que se ven tan afectadas por eso, no le darán la victoria. Pensilvania se irá a pique si ella se convierte en presidenta. Al igual que muchos otros estados. Al igual que nuestro país.

PUBLICIDAD

PR: Gracias, señor. Y por último, en cuanto a esto, el estado de la carrera, sé que han salido algunas encuestas en los últimos días. Parece que los medios han prestado mucha atención al nuevo candidato y al lado demócrata. Algunas personas están preguntando, ¿dónde está el presidente Trump? ¿Cómo ves, hay algún cambio de estrategia en tu campaña de aquí en adelante, o crees que la carrera no ha cambiado mucho desde la convención hasta ahora?

DT: Bueno, estamos liderando en la mayoría de las encuestas, pero a veces sale una encuesta. Sabes, una encuesta falsa es como un escritor falso, un periodista falso. Pueden hacer cualquier cosa con las encuestas. Pueden hacer que hablen, pueden hacer que esas encuestas hablen. Y una salió con el New York Times, el fallido New York Times, que por cierto, lo está haciendo muy mal. Pero el New York Times publicó una encuesta, y cambiaron la encuesta de lo que era un mes antes, donde habían estado liderando, pero no entrevistaron. Estaban entrevistando a un número muy alto de demócratas, y no entrevistaron a los votantes de Trump de 2020, que eran muchos. Y entonces fue, ya sabes, fue un trato falso. Pero lo estamos haciendo muy bien en las encuestas, donde creo que estamos liderando. Podríamos estar liderando por mucho, no lo sé, pero parece que estamos liderando.

PR: Bueno, estamos realmente agradecidos por su tiempo, señor, y esperamos verlo en la campaña.

DT: Bueno, muchas gracias.