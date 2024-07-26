Trump da marcha atrás a su compromiso de debatir con Kamala Harris "en cualquier momento y en cualquier lugar"

Video Kamala Harris resalta el legado de Biden en su primer mensaje tras la renuncia del presidente a la candidatura

Los candidatos presidenciales en EEUU han debatido sin excepción desde 1976. El más reciente encuentro enfrentó al presidente Joe Biden, cuando aún aspiraba a la reelección, y al expresidente Donald Trump. Sin embargo, desde que la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la virtual candidata demócrata, Trump parece haberse retractado de su compromiso de debatir con su oponente demócrata “en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Tras el retiro de Biden después del desastroso desempeño en el debate, Trump quien tiene 78 años de edad y es casi dos décadas mayor que Harris, no solo se convirtió en el candidato de más edad en las próximas elecciones, sino también en la historia del país, lo que lo ha hecho blanco de dudas y críticas similares a los que su campaña había sometido a Biden.

¿En cualquier lugar?

PUBLICIDAD

Dos días después de la salida de Biden, y cuando Harris ya se perfilaba como su posible sucesora, Trump comenzó a mostrar menos entusiasmo por debatir.

En una llamada con los medios organizada por el Comité Nacional Republicano, Trump dijo que “absolutamente” debatiría con Harris, incluso más de una vez, pero comenzó flaquear en la parte de su compromiso de debatir “en cualquier lugar”.

Las campañas de Biden y Trump habían acordado celebrar dos debates. El primero de ellos tuvo lugar en los estudios de CNN en Atlanta el 27 de junio, mientras que el segundo ocurriría el 10 septiembre, organizado por la cadena ABC.

En la llamada Trump dio marcha atrás a lo acordado y acusó a ABC de ser “noticias falsas”.

“No he acordado nada. Acepté un debate con Joe Biden”, dijo Trump en la llamada, agregando “ quiero debatir con ella, quien no será diferente porque tienen las mismas políticas”.

“No estoy entusiasmado con ABC", dijo Trump, quien el domingo después de conocerse la renuncia de Biden y el respaldo del presidente a la candidatura de Harris, había sugerido en su plataforma Truth Social que el debate debería ser organizado por la cadena conservadora Fox News.

¿En cualquier momento?

El jueves Harris acusó a Trump de dar marcha atrás a su compromiso de debatir en septiembre.

Harris dijo a los periodistas en la Base Conjunta Andrews al regresar de un viaje a Indiana y Texas que estaba “lista para debatir con Donald Trump”. “Creo que los votantes merecen ver la pantalla dividida que existe en esta contienda en el escenario del debate”, dijo Harris.

PUBLICIDAD

Poco después de las declaraciones de Harris, Trump renegó de su compromiso de debatir “en cualquier momento”.

En la noche del jueves el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado “que no se podían finalizar los detalles del debate hasta que los demócratas decidieran formalmente su nominación”, a pesar de que dichos detalles ya habían sido acordados con la campaña de Biden.

Ni Biden, ni Trump habían sido nominados oficialmente cuando celebraron el debate del 10 de junio en Atlanta.

"¿Qué pasó con 'en cualquier momento y en cualquier lugar'"?, preguntó Harris en su cuenta en X, antes Twitter.

Harris no ha dicho si consideraría debatir en un encuentro organizado por Fox News o por algún otro medio.

Vea también: