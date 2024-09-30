Reglas, moderadores y duración: detalles del debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance

El gobernador de Minnesota Tim Walz y el senador por Ohio JD Vance, candidatos a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata y el Partido Republicano respectivamente, sostendrán este martes un debate que podría constituir el último de este tipo de encuentro entre miembros de las fórmulas presidenciales de los grandes partidos en el actual ciclo electoral.

El evento, acordado en agosto para tener lugar tres semanas después del debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, será el primer encuentro entre los dos candidatos.

Walz y Vance fueron elegidos por los candidatos presidenciales de sus partidos para ser la persona que regiría los destinos de la nación en caso de ganar la presidencia y no poder cumplir con su mandato. En esta, su tercera campaña presidencial en 12 años, Trump eligió no incluir a su compañero de fórmula de 2016 y 2020, el exvicepresidente Mike Pence, quien tampoco lo apoya en su actual esfuerzo presidencial.

Los candidatos a vicepresidente ya se han enfrentado en los medios con fuertes declaraciones en las que el gobernador de Minnesota ha tachado al compañero de fórmula de Donald Trump como raro y mentiroso, mientras que Vance ha respondido con ataques contra el historial militar de Walz, por lo que se espera un debate animado y contencioso.

Aquí respondemos sus preguntas sobre el debate vicepresidencial de 2024.

¿Cuándo, dónde será el debate y cuánto tiempo durará?

El debate tendrá lugar el martes 1 de octubre a las 9 pm, hora del este, organizado por la división de noticias de la cadena CBS y será transmitido desde el CBS Broadcast Center en la ciudad de Nueva York.

El debate tendrá una duración de 90 minutos incluyendo dos cortes comerciales de cuatro minutos cada uno.

¿Quién moderará el debate?

Las moderadoras del encuentro serán las presentadoras del noticiero nocturno “Evening News” de CBS, Norah O’Donnell, y del programa de entrevistas dominical “Face the Nation” Margaret Brennan.

O’Donnell y Brennan fueron moderadoras en debates celebrados durante las primarias presidenciales demócratas de 2020, pero ninguna de ellas ha moderado previamente un debate presidencial o vicepresidencial.

¿Cuáles son las reglas del debate?

Cada candidato tendrá dos minutos para responder las preguntas de las moderadoras y dos minutos para responder la respuesta del otro, mientras que las réplicas a las respuestas serán de un minuto.

A diferencia del encuentro entre Harris y Trump, en el que por exigencia del equipo del expresidente los micrófonos estuvieron apagados con excepción de cuando el candidato hablaba, en este debate los micrófonos estarán encendidos todo el tiempo. CBS se reserva el derecho de silenciarlos de considerarlo necesario.

No habrá declaraciones de apertura y cada candidato tendrá dos minutos para su declaración final. Vance ganó un sorteo el jueves para determinar el orden de las declaraciones finales, dijo CBS, optando por hablar de último.

Los candidatos no podrán llevar notas escritas al escenario ni podrán interactuar de ninguna manera con miembros de sus equipos de campaña durante los descansos, pero se les dará un bolígrafo y papel en el escenario para hacer sus propios apuntes.

¿Dónde y cómo estarán los candidatos en el escenario?

A diferencia de todos los debates vicepresidenciales, menos uno, celebrados desde 2000 en los que los candidatos han debatido sentados, Walz y Vance debatirán de pie detrás de podios al igual que lo hicieron sus compañeros de fórmula el pasado 7 de septiembre.

Walz estará n el podio a la derecha de las pantallas de los espectadores y Vance a la izquierda, una disposición similar a la del debate entre Harris y Trump.

Al igual que los debates presidenciales de este año, no habrá público en el recinto del debate.

