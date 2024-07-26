El expresidente Obama da su apoyo oficial a la candidatura de Kamala Harris

El expresidente Barack Obama hizo oficial este viernes su apoyo para que la vicepresidenta Kamala Harris sea la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

El expresidente publicó en X (antes Twitter) un video en el que Harris aparece respondiendo a una llamada de él y su esposa. " Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de darte nuestro apoyo oficial y hacer todo lo posible para ayudarte a superar esta elección y que llegues al Despacho Oval", dice Obama.

“No puedo tener esta llamada sin decir a mi amiga, Kamala, estoy orgullosa de ti”, agrega Michelle Obama. “Esto va a ser histórico”.

Harris se convirtió en la favorita a ser la candidata del Partido Demócrata cuando el presidente Joe Biden anunció el domingo que renunciaba a sus aspiraciones a la reelección y apoyaba que su vicepresidenta fuera la candidata.

Biden desistió en medio de las presiones de donantes y miembros de la cúpula del partido, alarmados por su pobre desempeño en el debate contra Donald Trump del pasado 27 de junio, lo que atribuyeron a su avanzada edad.

Obama a Harris, un apoyo esperado pero crucial

De entre las más reconocidas personalidades del Partido Demócrata, los Obama eran probablemente los que quedaban por dar su aval a la candidatura de Harris.

Según The Associated Press, se trata de "un apoyo esperado pero crucial para la vicepresidenta de parte de dos de los demócratas más populares del país".

La pareja sigue teniendo gran tirón entre los votantes y una enorme capacidad para recaudar fondos a favor de quien sea el candidato de su preferencia, aunque, en general, han tratado de adoptar una postura neutral cuando se trata de las contiendas internas del partido.

Según un sondeo de AP, Harris ha cosechado ya el apoyo de la mayoría de los delegados de la Convención Nacional Demócrata de cara a convertirse oficialmente en la candidata del partido.

El Comité Nacional Demócrata espera consagrarla en una votación virtual que debe estar finalizada para el 7 de agosto, más de diez días antes de la convención.

