Por qué el debate entre Walz y Vance importa más que otros careos previos entre los candidatos a vicepresidentes

Tim Walz y JD Vance podrían tener la oportunidad de cambiar el panorama político este martes en su primer y único debate.

Los candidatos a la vicepresidencia han asumido tradicionalmente un rol de 'parachoque' que ataca para que su compañero de fórmula no tenga que hacerlo. Había sido así hasta que el expresidente Donald Trump sacudió las costumbres políticas.



Pero Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, alcanzó relevancia nacional cuando catalogó a sus rivales como "raros" y Vance, el senador republicano de Ohio, ha atacado al partido de la vicepresidenta Kamala Harris en materia de inmigración, particularmente al difundir un falso rumor sobre inmigrantes haitianos en su estado natal que Trump luego intentó usar como línea de ataque durante su propio debate con Kamala Harris.

A continuación, una mirada a los debates vicepresidenciales anteriores y a la magnitud del cargo que tanto Walz como Vance buscan.

¿Qué papel clave juega un vicepresidente?

El vicepresidente preside el Senado y tiene la facultad de desempatar votaciones, como lo ha hecho Harris en 33 ocasiones, un récord. El año pasado superó la marca que había alcanzado John C. Calhoun cuando fue vicepresidente de 1825 a 1832.

El titular del cargo también preside ceremonialmente en el Congreso la certificación de los resultados electorales, lo que hizo el exvicepresidente Mike Pence incluso después de que una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por detener el proceso y la transición de poder. Algunos de ellos gritando: "¡Cuelguen a Mike Pence!".

Pero el trabajo principal del vicepresidente es estar listo para asumir el control si algo le sucede al presidente. Nueve lo han hecho tras la muerte o la salida del cargo de un presidente, siendo el último Gerald Ford, que se convirtió en presidente cuando Richard Nixon renunció en 1974.

La 25ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1967, detalla las reglas de sucesión y establece que el vicepresidente se convierte en presidente "en caso de destitución del presidente o de su muerte o renuncia". También permite al presidente y al Congreso nominar y aprobar a un nuevo vicepresidente si ese cargo queda vacante.

El historiador de vicepresidentes Joel K. Goldstein dijo que dos recientes intentos de asesinato contra Trump plantean "la relevancia de la sucesión". Pero agregó que muchos votantes ven a los candidatos a vicepresidente como acompañantes de los candidatos que los seleccionaron, no necesariamente como futuros presidentes potenciales.

Debates vicepresidenciales memorables: de Palin a Bentsen y Harris

En 1992, el almirante James Stockdale, compañero de fórmula del candidato de un tercer partido, Ross Perot, pareció confundido cuando abrió el debate diciendo: “¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?”. Su respuesta posterior a una pregunta: “Es que no tenía el audífono encendido”, no hizo más que reforzar esa percepción.

El debate entre los candidatos número 2 fue muy esperado en 2008 después de que el senador republicano de Arizona John McCain eligiera a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, como su compañera de fórmula y viera un repunte en las encuestas.

Pero su enfrentamiento con el entonces senador de Delaware, Joe Biden, es más recordado porque Palin se le acercó antes del inicio y le dijo: “¿Puedo llamarte Joe?”. Palin intentaba evitar llamar por error a su oponente “O’Biden”, confundiendo el nombre de Biden con el de su compañero de fórmula, el entonces senador de Illinois Barack Obama.



En 1988, el candidato a vicepresidente y senador demócrata por Texas, Lloyd Bentsen, ofreció una dura réplica contra su oponente, el senador republicano Dan Quayle de Indiana. Después de que Quayle se comparara con John F. Kennedy, Bentsen respondió: "Usted no es Jack Kennedy, senador". Ese momento fue uno de los pocos buenos de esa fórmula demócrata en una carrera que perdió ampliamente.

En 2020, Harris se enfrentó al entonces vicepresidente republicano, Pence, y le espetó cuando él intentó interrumpirla: "Estoy hablando", una frase que ella ha repetido ahora en esta campaña. Pero para algunos, ambos candidatos fueron eclipsados por la mosca que se posó en el cabello de Pence durante lo que pareció una eternidad.

¿Puede tener un impacto este debate entre los candidatos a vicepresidentes Walz y Vance?

Históricamente, los debates de los candidatos a vicepresidentes han tenido un impacto limitado el día de las elecciones. Este año podría ser diferente.

El análisis histórico de Mark P. Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rice en Houston, sugiere que los votantes no se dejan influir realmente por el compañero de fórmula de un candidato. Incluso la idea de utilizar un candidato para 'equilibrar' la fórmula (como por ejemplo el que Harris, la primera candidata presidencial de un partido importante que a su vez es una mujer negra, haya elegido a un hombre blanco como Walz) también puede que sea exagerada.

“La evidencia que tenemos es que realmente están votando por el candidato presidencial”, dijo Jones sobre lo que han mostrado las cifras durante décadas. Una advertencia clave podría ser que, dado lo reñida que parece ser la actual contienda en los estados clave, “siempre es posible que, en los márgenes, pueda importar”, dijo Jones.

Una razón por la que el debate Walz-Vance podría cambiar más las opiniones este año es que Harris y Trump compartieron escenario solo una vez, a principios de septiembre. Eso significa que el martes puede ser la última oportunidad antes del día de las elecciones para que los votantes vean a las dos fórmulas enfrentarse directamente.

Pero lo más probable es que tanto Walz como Vance se limiten a evitar errores que puedan ser reproducidos en lo que queda de la campaña. Jones consideró improbable que haya errores como esos, aunque no es un escenario imposible. "Son disciplinados", dijo Jones. "Pero todo lo que se necesita es uno", dijo sobre potenciales 'meteduras de pata'.

