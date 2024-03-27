Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump insiste en desmantelar Obamacare sin presentar una alternativa

Desde 2015 Donald Trump ha estado prometiendo que implementará un plan de salud mejor que el contenido en la actual ley de Atención Médica Asequible, también conocida como Obamacare, sin haber presentado un solo plan concreto para lograrlo.

Univision picture
Por:Univision
Video Trump dice que busca alternativas para remplazar el Obamacare: analizamos las implicaciones de esta promesa

El expresidente Donald Trump dijo a través de su red social Truth Social que no quiere “poner fin” a la ley de Atención Médica Asequible, también conocida como Obamacare, sino hacerla “mucho mejor, más sólida y mucho menos costosa”.

La declaración del expresidente es una variación de lo que repitió incesablemente en su primera campaña electoral y durante su presidencia, cuando prometió derogar y sustituir Obamacare, sin nunca presentar un plan concreto para hacerlo.

Notas Relacionadas

Obamacare rompe el récord de personas inscritas: 21.3 millones de asegurados

Obamacare rompe el récord de personas inscritas: 21.3 millones de asegurados

Salud
2 min

Derogar y reemplazar Obamacare

PUBLICIDAD

En la publicación, Trump reaccionaba a los señalamientos del presidente Joe Biden sobre los constantes intentos y pronunciamientos del expresidente y sus partidarios, en relación con la derogación de la popular ley de cobertura de salud.

Más sobre Donald Trump

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll
3 mins

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Elecciones en Estados Unidos 2024
La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024

Durante una visita a Carolina del Norte el martes, Biden advirtió que los republicanos, incluyendo a Trump, quieren acabar con la Ley de Atención Médica Asequible. “Los amigos de Donald Trump y MAGA son muy persistentes”, advirtió Biden.

La campaña de Biden ha identificado a la amenaza que Trump representa para la continuidad de la Ley de Atención Médica Asequible como uno de los puntos débiles del expresidente, por lo que se ha dedicado a destacar las múltiples declaraciones que Trump ha hecho en contra de la popular ley durante su carrera política.

“El costo de Obamacare está fuera de control y, además, no es una buena atención médica. Estoy considerando seriamente alternativas”, publicó Trump en noviembre pasado, para días después aclarar: “No quiero poner fin a Obamacare, quiero reemplazarlo con una atención sanitaria mucho mejor. ¡¡¡Obamacare apesta!!!”, haciendo eco de lo dicho en sus campañas anteriores.

A diferencia de lo prometido en 2015 y 2016 como candidato y en 2017 como presidente, Trump ya no promete “derogar y reemplazar” Obamacare, sino mejorarla, aunque al igual que en las propuestas anteriores lo hace sin presentar un plan para hacerlo.

Triunfos y fracasos en los intentos de Trump por acabar con Obamacare

Durante su presidencia, Trump trató de acabar con Obamacare mediante acciones ejecutivas, legislación y hasta en los tribunales, logrando reducir a cero la multa a quienes no obtenían un seguro de salud; pero fracasando en sus intentos por derogar las regulaciones y subsidios contenidos en la ley.

PUBLICIDAD

En 2017, durante el gobierno de Trump, los republicanos en el Congreso fracasaron en su intento de aprobar una legislación propuesta por la Casa Blanca para derogar la ley de Atención Médica Asequible, lo que habría dejado a millones de estadounidenses sin seguro de salud y habría eliminado las protecciones para los pacientes con condiciones preexistentes contenidas en la ley.

Ese esfuerzo, frustrado por el voto del senador republicano por Arizona John McCain, fue mal visto por un gran número de votantes quienes sin Obamacare no habrían podido contar con un seguro de salud, y es considerado como uno de los hechos que ayudaron a Biden a ganar la presidencia en 2020.

Aunque en esta oportunidad Trump sigue sin ofrecer un plan alternativo que permita a grandes sectores de la población estadounidense acceder a planes de atención médica, la propuesta de presupuesto del Comité de Estudio Republicano conformado por republicanos de la Cámara de Representantes reduciría de manera sustancial el gasto en atención médica subsidiada por el estado debilitando la popular ley.

Según cifras de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, en comparación con el año anterior, casi 4.2 millones adicionales de personas con ingresos familiares inferiores al 250% del nivel federal de pobreza se inscribieron en la cobertura de Obamacare para 2024, lo que según la institución demuestra que “cuando la cobertura es asequible, las personas se inscriben”.

Video Trump "no sabe lo que es lealtad al país": expolicía que enfrentó la turba durante el asalto al Capitolio
Relacionados:
Donald TrumpObamacarePersonasPobrezaPresupuestoAtención médicaCasa BlancaCámara de RepresentantesJohn McCainJoe BidenRepublicanosSalud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX