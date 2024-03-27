Trump insiste en desmantelar Obamacare sin presentar una alternativa

Video Trump dice que busca alternativas para remplazar el Obamacare: analizamos las implicaciones de esta promesa

El expresidente Donald Trump dijo a través de su red social Truth Social que no quiere “poner fin” a la ley de Atención Médica Asequible, también conocida como Obamacare, sino hacerla “mucho mejor, más sólida y mucho menos costosa”.

La declaración del expresidente es una variación de lo que repitió incesablemente en su primera campaña electoral y durante su presidencia, cuando prometió derogar y sustituir Obamacare, sin nunca presentar un plan concreto para hacerlo.

Derogar y reemplazar Obamacare

En la publicación, Trump reaccionaba a los señalamientos del presidente Joe Biden sobre los constantes intentos y pronunciamientos del expresidente y sus partidarios, en relación con la derogación de la popular ley de cobertura de salud.

Durante una visita a Carolina del Norte el martes, Biden advirtió que los republicanos, incluyendo a Trump, quieren acabar con la Ley de Atención Médica Asequible. “Los amigos de Donald Trump y MAGA son muy persistentes”, advirtió Biden.

La campaña de Biden ha identificado a la amenaza que Trump representa para la continuidad de la Ley de Atención Médica Asequible como uno de los puntos débiles del expresidente, por lo que se ha dedicado a destacar las múltiples declaraciones que Trump ha hecho en contra de la popular ley durante su carrera política.

“El costo de Obamacare está fuera de control y, además, no es una buena atención médica. Estoy considerando seriamente alternativas”, publicó Trump en noviembre pasado, para días después aclarar: “No quiero poner fin a Obamacare, quiero reemplazarlo con una atención sanitaria mucho mejor. ¡¡¡Obamacare apesta!!!”, haciendo eco de lo dicho en sus campañas anteriores.

A diferencia de lo prometido en 2015 y 2016 como candidato y en 2017 como presidente, Trump ya no promete “derogar y reemplazar” Obamacare, sino mejorarla, aunque al igual que en las propuestas anteriores lo hace sin presentar un plan para hacerlo.

Triunfos y fracasos en los intentos de Trump por acabar con Obamacare

Durante su presidencia, Trump trató de acabar con Obamacare mediante acciones ejecutivas, legislación y hasta en los tribunales, logrando reducir a cero la multa a quienes no obtenían un seguro de salud; pero fracasando en sus intentos por derogar las regulaciones y subsidios contenidos en la ley.

En 2017, durante el gobierno de Trump, los republicanos en el Congreso fracasaron en su intento de aprobar una legislación propuesta por la Casa Blanca para derogar la ley de Atención Médica Asequible, lo que habría dejado a millones de estadounidenses sin seguro de salud y habría eliminado las protecciones para los pacientes con condiciones preexistentes contenidas en la ley.

Ese esfuerzo, frustrado por el voto del senador republicano por Arizona John McCain, fue mal visto por un gran número de votantes quienes sin Obamacare no habrían podido contar con un seguro de salud, y es considerado como uno de los hechos que ayudaron a Biden a ganar la presidencia en 2020.

Aunque en esta oportunidad Trump sigue sin ofrecer un plan alternativo que permita a grandes sectores de la población estadounidense acceder a planes de atención médica, la propuesta de presupuesto del Comité de Estudio Republicano conformado por republicanos de la Cámara de Representantes reduciría de manera sustancial el gasto en atención médica subsidiada por el estado debilitando la popular ley.

Según cifras de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, en comparación con el año anterior, casi 4.2 millones adicionales de personas con ingresos familiares inferiores al 250% del nivel federal de pobreza se inscribieron en la cobertura de Obamacare para 2024, lo que según la institución demuestra que “cuando la cobertura es asequible, las personas se inscriben”.