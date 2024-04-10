Trump falla por tercera vez en una semana en su intento de retrasar su juicio en Nueva York por el pago ilegal a una actriz porno

Por tercera vez en esta semana una corte de apelaciones en Nueva York echó abajo una de las estrategias de Donald Trump apelando a su “inmunidad presidencial” para retrasar el juicio por sobornos a una actriz porno. La fecha sigue fija para el 15 de abril.

Este miércoles la corte de apelaciones de Nueva York rechazó otro intento de emergencia de los abogados de Trump para detener el caso indefinidamente mientras luchaban por destituir al juez Juan M. Merchan a cargo del caso e impugnar varias de sus decisiones previas al juicio, que según ellos, han obstaculizado seriamente la defensa del expresidente.

"Es un juicio increíblemente importante. Es un procedimiento histórico, sin precedentes", argumentó el abogado de Trump, Emil Bove, en una audiencia de emergencia celebrada este miércoles en un vestíbulo del sótano de la corte porque la sala regular estaba en uso. "Esto solo puede hacerse una vez y debe hacerse bien", agregó.



Bove argumentó que el juez Merchan "excedió su autoridad" al negarse a posponer el caso hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre una demanda de inmunidad presidencial que Trump planteó en otro de sus casos penales.

Los abogados de Trump argumentan que algunas pruebas en este caso podrían ser excluidas si la Corte Suprema falla a su favor. Dicha corte escuchará los alegatos sobre este asunto el 25 de abril.

Un revés en la insistente estrategia de Trump

El fallo de este miércoles de la jueza Ellen Gesmer supone una nueva derrota para Trump, que ha intentado en repetidas ocasiones que se pospusiera el juicio.

Tanto el juez Merchan como Steven Wu, el jefe de apelaciones de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, ya habían dicho que el equipo de Trump tuvo suficiente tiempo atrás para presentar la cuestión de la inmunidad y que no deben ser recompensados con un retraso en el último momento.

Merchan incluso cuestionó el trasfondo de que los abogados hayan esperado hasta el último momento para plantear la inmunidad presidencial de Trump.

El momento de la presentación de la defensa "plantea dudas reales sobre la sinceridad y el propósito real de la moción", escribió Merchán en una decisión de seis páginas el 3 de abril.

Los juicios de Trump como estrategia de campaña

Trump ha convertido sus comparecencias ante los tribunales en el centro de su mensaje de campaña. La estrategia ha tenido éxito, a juzgar por el apoyo abrumador que ha obtenido en las primarias republicanas.

No está claro si la táctica será tan efectiva en unas elecciones generales frente a Biden.

Las encuestas indican que los votantes de los suburbios y los independientes que él necesita ganar son mucho más cautelosos a la hora de elegir a un hombre que podría ser un delincuente convicto cuando ambos partidos celebren sus convenciones este verano.

Pero Trump podría verse fortalecido por el hecho de que lo que muchos consideran su caso legal más débil, el de los pagos a Stormy Daniels, será el primero en ser procesado.

¿De qué se le acusa a Trump en Nueva York?

Trump está acusado de falsificar los registros comerciales de su empresa para ocultar la naturaleza de los pagos a su antiguo abogado Michael Cohen, quien lo ayudó a enterrar historias negativas durante su campaña de 2016.

Las actividades de Cohen incluyeron el pago de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels de $130,000 para acallar las historias sobre un encuentro sexual extramatrimonial con Trump años antes.

Trump se declaró inocente el año pasado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Ha negado haber tenido un encuentro sexual con Daniels. Sus abogados argumentan que los pagos a Cohen fueron gastos legales legítimos.

El caso de sobornos de Trump es la primera de sus cuatro acusaciones penales programadas para ir a juicio y sería el primer juicio penal de la historia de un expresidente.

