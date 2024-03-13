Biden y Trump se aseguran la victoria en las primarias: cuándo fue la última revancha presidencial en EEUU

Video Biden le dice a los republicanos que se unan a él para aprobar un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza

La secuela de las elecciones de 2020 está virtualmente asegurada. El actual presidente y su predecesor inmediato consiguieron este martes hacerse en las primarias con el número de delegados que requieren para ser los candidatos.

Pese a lo extraordinario de la situación, la de Biden y Trump es una película que el país ha visto antes: eso sí, la última versión fue en blanco y negro.

La última revancha presidencial se produjo en 1956, cuando el presidente republicano Dwight D. Eisenhower volvió a derrotar a Adlai Stevenson, el oponente demócrata que había tenido cuatro años antes.

Mientras tanto, Trump aspira a reeditar lo que ya hizo Grover Cleveland, el presidente número 22 y 24 de la nación al ganar las elecciones en 1884 y 1892.

¿Cuándo fue la última revancha de una carrera presidencial?

Hace 68 años. Después de que Eisenhower venciera a Stevenson en 1952 y ganara todos los estados menos nueve, el presidente en ejercicio se enfrentó a Stevenson nuevamente cuatro años después y consiguió una victoria aún mayor.

Hay otros ejemplos de revanchas en la carrera presidencial, pero ocurrieron mucho antes en la historia de Estados Unidos.

El presidente republicano William McKinley superó al demócrata William Jennings Bryan en las elecciones de 1896 y luego nuevamente en 1900. En 1836, el demócrata Martin Van Buren derrotó a William Henry Harrison del Partido Whig, solo para que Harrison ganara una revancha entre los dos y tomara la presidencia cuatro años después.

John Quincy Adams y Andrew Jackson se enfrentaron dos veces por la presidencia. La primera vez fue en 1824, cuando Adams prevaleció, y la segunda fue en 1828, cuando Jackson asumió la presidencia.

Luego estaban John Adams, un federalista que fue el segundo presidente de la nación, y Thomas Jefferson, el tercero y demócrata-republicano. Ambos compitieron por la presidencia durante la primera elección presidencial disputada para suceder a George Washington en 1796, con Adams ganando y Jefferson elegido vicepresidente. Cuatro años más tarde, Jefferson se enfrentó y venció al titular Adams.

¿Cuántos expresidentes han regresado a la Casa Blanca?

Lo que busca hacer Trump, un expresidente que regresa a la Casa Blanca, solo ha ocurrido en una ocasión.

Grover Cleveland es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha cumplido dos mandatos no consecutivos. Logró con éxito recuperar la presidencia precisamente del oponente que se la arrebató.

Cleveland, un demócrata abanderado contra la corrupción y gobernador de Nueva York, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales de 1884. Cuatro años más tarde, volvió a ganar el voto popular, pero fue derrotado en el colegio electoral por el republicano Benjamin Harrison. Cleveland volvió a competir contra Harrison en 1892, esta vez ganando fácilmente un segundo mandato.

Otros expresidentes han intentado, sin éxito, recuperar su antiguo cargo.

Después de cumplir dos mandatos hasta 1877, Ulysses S. Grant buscó nuevamente la nominación republicana durante las elecciones de 1880, pero perdió en la convención ante James A. Garfield. Se habría permitido un tercer mandato en ese entonces porque la 22ª Enmienda, que limita a los presidentes a dos mandatos, no fue ratificada hasta 1951.

¿Qué pasa con los expresidentes en candidaturas de terceros?

Tres expresidentes intentaron sin éxito recuperar la Casa Blanca con partidos diferentes a aquellos a los que pertenecían cuando la ganaron, siendo Teddy Roosevelt el que se acercó más.

Roosevelt, un republicano, asumió la presidencia cuando William McKinley fue asesinado en 1901 y fue reelegido en 1904, pero optó por no buscar otro mandato completo en 1908, y se hizo a un lado para dar paso a William H. Taft.

Más tarde, Roosevelt se desencantó de Taft y lo desafió a la nominación republicana en 1912. Cuando fracasó, se postuló con su propia fórmula progresista. El demócrata Woodrow Wilson ganó las elecciones de noviembre, pero Roosevelt quedó en segundo lugar, con 88 votos electorales en comparación con solo ocho del entonces presidente Taft.

Millard Fillmore asumió el gobierno después de que Zachary Taylor, el último presidente elegido por el Partido Whig, muriera en 1850. Fillmore buscó sin éxito la nominación presidencial Whig en 1852. Cuatro años más tarde, se postuló con el Partido Know-Nothing, pero perdió todas las circunscripciones, excepto Maryland.

El demócrata Martin Van Buren fue presidente de 1837 a 1841 y perdió su candidatura a la reelección ante el candidato del Partido Whig, William Henry Harrison. Ocho años después, Van Buren intentó regresar con el Partido Free Soil, pero no logró obtener ningún voto electoral.



