Cómo Tim Walz se volvió viral antes de ser candidato a la vicepresidencia por decir que Trump y Vance son "raros"

Video La carrera de Tim Walz antes de convertirse en compañero de fórmula de Kamala Harris

Incluso antes de entrar en la lista de candidatos a vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, estaba trabajando para definir a Donald Trump y a los republicanos ante el público estadounidense como "simplemente raros", o just weird.

" Esa gente en el otro lado es rara. Quieren quitarte tus libros. Quieren estar en tu sala de exámenes", dijo Walz en una entrevista televisiva el mes pasado.

PUBLICIDAD

"Burlarse del autoritarismo para no normalizarlo"

El mensaje comenzó con entrevistas de prensa y finalmente se extendió como un reguero de pólvora en las redes sociales con la ayuda de los jóvenes estadounidenses.

La terminología simple de etiquetar al otro lado como "raro" o "extraño" (weird) no es revolucionaria ni sofisticada en la política estadounidense, pero representa un nuevo marco para los demócratas, que han pasado los últimos ocho años tratando de derrotar a Trump y al trumpismo personificándolo como la mayor amenaza para la democracia.

"Lo opuesto a normalizar el autoritarismo es hacerlo ver raro, denunciarlo y, en cierto modo, burlarse de él", dijo a AP Jennifer Mercieca, historiadora de la Universidad Texas A&M, que escribió un libro sobre la retórica de Trump.

"Decir: 'Oye, llamar enemigos a sus opositores en lugar de decir que son buenas personas que tienen preferencias políticas diferentes es raro’”.

Ahora el partido está pasando página con una nueva generación de candidatos que intenta apelar no solo a los temores de los estadounidenses sobre lo que significaría una segunda presidencia de Trump, sino también a definir claramente las políticas y acciones del partido republicano como anormales.

Y los demócratas no ven un mensajero más eficaz para lanzar este nuevo ataque que Walz, un padre de 60 años del Medio Oeste, que el martes fue elegido para convertirse en su candidato a vicepresidente.

“El gobernador Walz puede hacer el trabajo y ayuda a reforzar que somos un equipo normal”, dijo el martes en una declaración el representante demócrata novato Greg Landsman de Ohio. “Somos pragmáticos, confiables y bipartidistas”.

PUBLICIDAD

Tim Walz, el 'padre genial' del Medio Oesta que aspira a la vicepresidencia

La capacidad de Walz para hablar en términos sencillos sobre políticas y política, junto con su conocimiento del espíritu de la época de Internet, ha ayudado a impulsar al político poco conocido al escenario nacional y a las páginas de las redes sociales de millones de votantes de la Generación Z, cuyo apoyo será crucial para los demócratas en noviembre.

Etiquetado como "el padre genial" en línea, la noticia de que Walz sería el compañero de fórmula demócrata encendió una corriente de memes en línea, incluido uno con el título "To the window to the Walz", una referencia a la exitosa canción de rap de 2003 "Get Low" de Lil Jon y los East Side Boyz.

En TikTok, los usuarios crearon montajes de 60 segundos de Walz hablando sobre el fenómeno del nuevo álbum de Charli XCX, Brat, que dice que su hija pequeña le ayudó a explicar, mezclado con imágenes de él criticando al candidato republicano a la vicepresidencia, el senador JD Vance, por sus comentarios sobre las "mujeres con gatos y sin hijos".

"Sigan denigrando a la gente. Adelante. Dios mío, fueron tras las amantes de los gatos. Buena suerte con eso”, dice Walz en un clip de MSNBC que tiene más de 150,000 me gusta en TikTok. “ Enciendan Internet. Miren lo que hacen los amantes de los gatos cuando los persiguen”.

Pero las mismas cualidades que llevaron a Walz a la candidatura demócrata ya están siendo utilizadas en su contra por los republicanos, que en las últimas horas lo han llamado como “raro” y “radical”.

PUBLICIDAD

Trump envió un correo electrónico de recaudación de fondos el martes llamando a Walz “peligrosamente liberal” y diciendo que “desataría el INFIERNO EN LA TIERRA”.

Pero el historial legislativo de Walz en temas como la protección del derecho al aborto, la legalización de la marihuana recreativa y la restricción del acceso a las armas lo han ayudado a ganar popularidad entre los votantes jóvenes más allá de su propio estado sólidamente azul en comunidades de todo el país.

Voters of Tomorrow, o Votantes del Mañana, una organización liderada por la Generación Z que representa a jóvenes activistas políticos y votantes, dio su pleno apoyo a Walz después de semanas haciendo campaña en su nombre, diciendo que ha “dedicado su vida a educar y empoderar a los jóvenes como maestro y servidor público”.

“El gobernador Walz obtiene puntos extra por expresar exactamente cómo se sienten los jóvenes estadounidenses respecto de Donald Trump y JD Vance: son raros”, dijo Santiago Mayer, director ejecutivo del grupo, en un comunicado.

“Trump y Vance están raramente obsesionados con quitarles las libertades a los estadounidenses y raramente obsesionados con las guerras culturales”.

Mire también: