Donald Trump

Abogados de Trump piden posponer sentencia en el caso de Stormy Daniels hasta después de las elecciones

El juez Juan Merchán ya aplazó en una oportunidad la fecha de la audiencia para dictar sentencia de julio a septiembre a fin de estudiar el fallo de inmunidad de la Corte Suprema.

Por:
Univision y AP
Video ¿Qué sentencia podría recibir Trump? Los escenarios que enfrenta tras ser declarado culpable en Nueva York

Los abogados de Donald Trump, Todd Blanche y Emil Bove, pidieron al juez que presidió el juicio penal en Manhattan en el que el expresidente fue condenado por 34 cargos de delitos graves de falsificación, que posponga la sentencia hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.

La audiencia para dictar la sentencia en el caso está fijada para el 18 de septiembre, dos días después de la fecha fijada por el juez Juan Merchán para decidir si la decisión sobre inmunidad presidencial de la Corte Suprema debería tener un impacto en la condena de Trump.

Los abogados de Trump alegan interferencia electoral

Los abogados de Trump alegan que si Merchán rechaza la moción de Trump de revocar la condena por motivos de inmunidad, el juez no debería proceder a dictar sentencia hasta que los tribunales superiores puedan revisar el fallo.

Los representantes legales del expresidente señalaron además que la fecha de sentencia es posterior al inicio de la votación anticipada.

“Dejando a un lado los evidentes objetivos de interferencia electoral, no hay ninguna razón válida para que la Corte mantenga la fecha actual de sentencia en el calendario” dice el escrito.

Trump fue condenado en mayo por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels, a fin de que no revelara antes de las elecciones de 2016, una supuesta relación sexual que tuvo con Trump en Lake Tahoe en 2006.

Merchán ya aplazó en una oportunidad la fecha de la audiencia para dictar sentencia de julio a septiembre a fin de estudiar el fallo de inmunidad, y ratificó recientemente que la fecha de sentencia del 18 de septiembre permanece sin cambios.

Trump enfrenta una serie de posibles castigos, incluyendo servicio comunitario, arresto domiciliario y hasta cuatro años de prisión.

Los expertos legales creen que es poco probable que Trump sea sentenciado a prisión ya que se trata de su primer delito, pero si esto ocurre, la condena no comenzará hasta que se hayan agotado todas las instancias de apelación, lo que podría llevar varios meses.

Si Trump es elegido presidente después de ser sentenciado a prisión, es probable que la sentencia sea suspendida mientras esté en el cargo.

