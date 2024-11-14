Trump premia a su equipo de abogados con puestos clave en el Departamento de Justicia de su futuro gobierno

Video ¿Qué pasará con los casos penales contra Donald Trump tras su triunfo en las elecciones? Te explicamos

Donald Trump premió a su equipo de abogados más cercanos al elegirlos este jueves para ocupar puestos clave en el Departamento de Justicia de su próximo gobierno.

Todd Blanche, quien dirigió el equipo legal que defendió al republicano en el juicio por el 'caso Stormy Daniels' por el que fue declarado culpable en Nueva York, será el segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia.

Blanche, un exfiscal federal, fue una de las figuras más importantes en el equipo de defensa de Trump, tanto en este caso como en los otros liderados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith.

"Todd es un abogado excelente que será un líder fundamental en el Departamento de Justicia, arreglando lo que ha sido un sistema de Justicia deficiente durante demasiado tiempo", dijo Trump en un comunicado.

Si es confirmado como fiscal general adjunto por el Senado liderado por los republicanos, Blanche se encargaría de las operaciones diarias de un extenso Departamento de Justicia que Trump ha prometido reformar radicalmente.

El anuncio tuvo lugar un día después de que el presidente electo dijera que había elegido como fiscal general a Matt Gaetz, representante por Florida y partidario cercano al magnate que en el pasado enfrentó una investigación por tráfico sexual que terminó sin cargos.

Por otro lado, el exfiscal federal Emil Bove será el fiscal general adjunto asociado del próximo gobierno y actuará como fiscal general adjunto interino hasta que Blanche sea confirmado, anunció Trump este jueves.

Bove se unió al bufete de abogados de Blanche el año pasado y estuvo a cargo de muchos de los argumentos clave escuchados en los casos legales de Trump, incluidos los esfuerzos para que se desestime la condena tras su victoria electoral en el caso de falsificación de registros comerciales para ocultar sobornos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels.

Por último, el presidente electo eligió a D. John Sauer como próximo procurador general para representar al gobierno federal ante la Corte Suprema.

Sauer, quien fue procurador general de Missouri, defendió la inmunidad presidencial de Trump en el caso de interferencia electoral de 2020, en el que se le acusaba de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales en las que fue derrotado por Joe Biden.

¿Quién es Todd Blanche, futuro fiscal general adjunto de EEUU?

Blanche representó a Trump tanto en el citado caso de interferencia electoral en Washington como en el caso de Florida que acusaba al expresidente de acumular documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago tras salir de la Casa Blanca.

En ambos casos, el equipo de defensa montó con éxito una estrategia legal centrada en gran medida en retrasar los casos hasta después de las elecciones.

El verano pasado, la jueza Aileen Cannon desestimó el caso de los documentos clasificados, al considerar que el nombramiento de Smith por parte del fiscal general Merrick Garland era ilegal. El caso de las elecciones de 2020 quedó estancado en medio de disputas sobre las reclamaciones de inmunidad de Trump que llegaron hasta la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia está ahora evaluando cómo poner fin a los dos procesos para cumplir con la política de larga data del departamento que dice que los presidentes en funciones no pueden ser acusados ni procesados mientras estén en el cargo.

Blanche se unió al equipo de defensa de Trump justo antes de su comparecencia en abril de 2023 en el caso de Nueva York, en el que fue declarado culpable de 34 delitos graves, aunque sus abogados están instando al juez a revocar este veredicto.

Blanche también ha representado al exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y logró que se desestimara un caso de fraude hipotecario en su contra en el mismo tribunal de Nueva York donde Trump fue condenado.

